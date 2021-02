Življenjske lekcije, neuspehi porinili slovenskega junaka naprej

Slovenija po smučarski tekačici Anamariji Lampič, skakalkah Emi Klinec, Niki Križnar, Špeli Rogelj in Urši Bogataj na nordijskem svetovnem prvenstvu v Oberstdorfu slavi še bronastega Anžeta Laniška. Do medalje je skočil v istem kraju kot leta 2005 njegov klubski predhodnik Rok Benkovič, zaradi katerega je ob takratnem osvojenem zlatem odličju sploh začel skakati. Najtežji del preizkušnje je bil pred prvo serijo. Ko je prebil led, je bilo lažje. Zdaj se bo izklopil in pripravil na nedeljsko tekmo mešanih ekip, na kateri se od slovenske ekipe pričakuje novo medaljo.

Bronasta medalja Anžeta Laniška ima dvojno težo. Že samo odličje je velik uspeh, zelo pomembno pa je, da je član SSK Mengeš naredil nov korak v svoji karieri. Ni se ustrašil izziva, ostal je zbran, ko je bilo najbolj pomembno. Izkušnja, ki je velik kapital za prihodnost.

Še dobro, da je klubski kolega Rok Benkovič leta 2005 prav tu v Oberstdorfu skočil do zlatega odličja. Takrat se je pri Lanišku jeziček na tehtnici nagnil na stran skokov in se resneje začel ukvarjati s tem športom. Izpostavil je, da je Oberstdorf mengeški kraj, saj očitno klima v tem delu Nemčije dobro vpliva na skakalce iz tega kluba, kakor tudi na vse Slovence - tisto leto je bila bronasta še ekipa: "Videti je, da je tukaj nekaj v zraku. Upam, da nadaljujemo z dobrim prvenstvom. Vemo, kako je bilo leta 2005. Dve medalji. Zdaj so že štiri (ob treh skakalnih še tekaška Anamarije Lampič, op. a.). Morda, ko bo naslednjič Oberstdorf, bo že osem medalj."

Slovenske medalje na nordijskem svetovnem prvenstvu v Oberstdorfu Smučarski skoki Zlata medalja

Ema Klinec, posamična tekma na srednji skakalnici Srebrna medalja

Ženska reprezentanca na ekipni tekmi Bronasta medalja

Anže Lanišek, posamična tekma na srednji skakalnici Smučarski teki Bronasta medalja

Anamarija Lampič, klasični šprint

"Solze sreče, mami solzna"

A bi lahko to številko slovenski športniki iz nordijske družine dosegli že letos, saj je še kar nekaj preizkušenj, na katerih bi se lahko zavihteli na zmagovalni oder.

O tem, ali je dojel, kaj mu je uspelo, je na večerni novinarski konferenci dejal: "V bistvu še nisem in sploh še nisem začel zbirati vtisov. Jutri nas čaka še ena tekma. Zdaj je čas za počitek, ne za slavje. Veliko nas še čaka, da bi rekel, da je to to."

Ostal je zbran, ko je bilo najbolj potrebno. Foto: Sportida

Čestitke so deževale od povsod, najbolj pa se je razveselil tistih od svojih najbližjih: "Slišali smo se z našimi. Solze sreče, mami solzna."

Po velikem uspehu je naredil odlično potezo, da je izklopil telefon, saj je zagotovo prejel ogromno čestitk in klicev. Zaveda se, da zdaj ni čas za branje, ampak čas za počitek: "Do jutri do konca tekme (ekipna tekma se bo v nedeljo začela ob 17. uri, op. a.) nisem dosegljiv na telefon. Izklopil sem ga."

Življenjske lekcije, vsi neuspehi tisti, ki so ga porinili naprej

Njegova pot do medalje je bila trnova. Velikokrat je bil osmoljenec, se znašel na nepravi strani. Vse skupaj se mu je začelo sestavljati v pozitivno smer v zadnjih dveh sezonah. Led je prebil in z mirnostjo nadaljuje svojo skakalno pot. "Veliko stvari se je dogajalo. Nikoli nisem vedel, zakaj ne pridem do uspehov. Zakaj ne pridem do stopničk. Vedno sem bil tisti četrti. Mislim, da so moje življenjske lekcije, vsi neuspehi, tisti, ki so me porinili naprej."

Prišel je njegov čas. Foto: Sportida

Zavedal se je, da je na srednji skakalnici v ožjem krogu favoritov za odličje, zato je bilo nekoliko več nervoze pred prvim skokom. "Ko sem prebil led, je bilo lažje. Sicer sem že pri prvem skoku vedel, kaj moram delati. Kje so stvari, ki mi bodo prinesle rezultat. Zato sem tudi drugi trening izpustil. Vedel sem, da je to pot do uspeha," je poudaril 24-Lanišek in glede počutja dodal: "Že prejšnji teden sem se dobro, oziroma se že nekaj časa. Pogoj je, da ostanem zbran, miren, osredotočen."

Zdaj je več sproščenosti

Družbo na zmagovalnem odru sta mu delala zlati Piotr Zyla in srebrni Karl Geiger. Zyla je na poseben način proslavil zmago. O tem, kakšen je Poljak v njegovih očeh, je Lanišek povedal: "Kar malce presenetil me je. Po drugi strani nas je vsaj 15-20, ki smo sposobni skočiti do medalje. Na treningu ni kazal briljantne forme. Danes se mu je poklopilo. Vas čast. Sicer pa je zelo vesel, razigran, razposajen."

Piotr Zyla je presenetil prav vse in osvojil zlato medaljo. Foto: Sportida

Bronasta medalja je Lanišku prinesla dodatno mirnost, kar bo lahko vnovčil že na nedeljski tekmi mešanih ekip, na kateri bo skupaj z Emo Klinec, Niko Križnar in Borom Pavlovčičem naskakoval novo odličje: "Zagotovo je zdaj večja sproščenost. Motivacijo vedno iščeš pri sebi. Vsaj jaz jo. Da ne slonim le na rezultatih. Da me le to ponese. Da zaupam vas. To je tisto, kar pripelje na koncu do uspeha."