Reset Eme Klinec

Nov teden in nove priložnosti za slovenski skakalni tabor, da morebiti na nordijskem svetovnem prvenstvu v Oberstdorfu ponovno poseže po dodatnem odličju, čeprav so naši skakalci in skakalke že zdaj naredili velik del posla. Zlata s srednje naprave Ema Klinec se je po nekoliko slabši nedelji spet dvignila, saj je imela na ponedeljkovem treningu na večji skakalnici prvo, tretjo in četrto daljavo. Tudi tokrat je iz slabe izkušnje potegnila dobro. Dobro pa so bile na treningu razpoložene tudi preostale slovenske skakalke.

Slovenija se je v prvem tednu nordijskega svetovnega prvenstva veselila kar treh skakalnih medalj. Led je prebila Ema Klinec z zlatim odličjem na srednji skakalnici. Dan pozneje so dekleta (Ema, Nika Križnar, Špela Rogelj in Urša Bogataj) skočile do srebrne, Anže Lanišek pa v soboto do bronaste medalje na posamični tekmi.

V nedeljo je bila v igri nova, tokrat na tekmi mešanih ekip. Vendar skoki niso bili na ravni, da bi Slovenija imela še četrto skakalno medaljo v Oberstdorfu. Vroči Lanišek je bil premalo, da bi uspel preboj na zmagovalni oder.

"Spet četrto mesto. Ne glede na vse moram biti sam kar zadovoljen. Upam, da so tudi ostali. Prikazali smo precej lepo tekmo, morda ne po željah in pričakovanjih, a to je treba sprejeti. Nove priložnosti in tekme so že ta teden," je dejal Lanišek, ki je lahko optimističen pred nadaljevanjem. Vendarle je bil na tekmi mešanih ekip najboljši posameznik med vsemi, kar je dober kapital pred selitvijo na večjo napravo, na kateri bodo imeli skakalci v petek posamično, v soboto še ekipno preizkušnjo.

Sproščena Nika in resetirana Ema

"Malo tako, malo tako. Nika je opravila solidno. Stopnjevala je skoke iz poskusne serije. Kdaj pa se v smučarskih skokih zgodi tudi takšen dan, kot se je Emi. Nekako je izgubila občutke. Po tem, ko je postala svetovna prvakinja, je bilo veliko testiranj, ali smo pozitivni ali negativni. Verjamem, da sta dali obe vse od sebe," je za nacionalno televizijo po nedeljskem nastopu povedal Anže Lavtižar, ki je vskočil na mesto glavnega trenerja, potem ko se je Zoran Zupančič okužil s koronavirusom in je v izolaciji v hotelu v Oberstdorfu.

Anže Lanišek je bil izvrsten tudi na tekmi mešanih ekip, na kateri je imel najboljši dosežek med vsemi. Foto: Reuters

Dekleta se bodo za medalje pomerila v sredo, prav tako na večji skakalnici, kar bo krstno na svetovnih prvenstvih. Slovenija bo imela tudi tokrat močne adute. "Nika je prišla v Oberstdorf zelo močna. Zdaj se je sprostila in verjamem, da se bo izkazala na veliki napravi," je po nedelji povedal Lavtižar in o Emi, ki je energetsko nekoliko padla, dodal: "Morda potrebuje počitek, da se resetira."

Ema verjame, da se bo tudi iz te "šole" kaj naučila

In Ema se je hitro resetirala, saj je na ponedeljkovem edinem uradnem treningu spet zablestela. Pohvalila se je lahko s tretjim, prvim in četrtim rezultatom. Križnarjeva je imela pri zadnjem skoku tretji dosežek, dobro razpoložena pa je bila tudi Jerneja Brecl, ki je bila pri prvem skoku le za Norvežanko Silje Opseth.

Ema je s selitvijo na večjo napravo zagotovo dobila nov zagon. Po nedeljski tekmi mešanih ekip se je namreč zavedala, da ni kazala takšnih skokov kot na posamični preizkušnji. "Če sem v preteklosti iz slabih izkušenj potegnila dobro, bom tudi zdaj," je izpostavila.

Emi je po osvojeni medalji forma padla, a se je takoj po prihodu na veliko skakalnico spet prebudila. Foto: Sportida

V tej zimi je že imela eno podobno izkušnjo, potem ko se ji je v Hinzenbachu za las izmuznila krstna zmaga v svetovnem pokalu in je nato v naslednjih dneh skušala popravljati stvari ter izgubljala mesta. Ta "šola" je bila ena največjih, je izpostavila pred odhodom v Oberstdorf. V sredo ob 17. uri bo lahko spet pokazala, kaj se je tokrat naučila.