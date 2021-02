Izvrstni Lanišek list obrnil proti letu 2023

Bor Pavlovčič, Nika Križnar, Anže Lanišek in Ema Klinec so na mešani tekmi osvojili četrto mesto, želeli pa so si medaljo.

Bor Pavlovčič, Nika Križnar, Anže Lanišek in Ema Klinec so na mešani tekmi osvojili četrto mesto, želeli pa so si medaljo.

Po treh medaljah in dobrih nastopih slovenskih skakalcev in skakalk je bilo mogoče pričakovati, da se bo serija zbiranja medalj nadaljevala tudi na tekmi mešanih ekip. A je bil le odlično razpoloženi Anže Lanišek, ki je bil najboljši posameznik tekme, premalo, da bi se Slovenija na nordijskem svetovnem prvenstvu v Oberstdorfu spet veselila odličja. "Gremo naprej, v Planici napadamo," je dal Lanišek vedeti, da bo čez dve leti Slovenija na domačem prvenstvu poskušala osvojiti prvo odličje na tovrstni tekmi.

Petič je bila na nordijskih prvenstvih na sporedu tekma mešanih ekip, ki jo sestavljajo dve najboljši skakalki in dva najboljša skakalca iz posamezne države. Za Slovenijo so nastopili Nika Križnar, Bor Pavlovčič, svetovna prvakinja Ema Klinec in bronasti Anže Lanišek.

Obeti so bili dobri, vendar se je zgodilo preveč napak, da bi Slovenija spet končala na zmagovalnem odru. Le Lanišek je bil tisti, ki je odstopal. Med vsemi na tekmi je bil najboljši. Nika je imela v svoji skupini četrti in tretji dosežek, Bor šestega in četrtega, Ema šestega in petega. Zlasti naša zlata s posamične preizkušnje se je v zadnjih dneh nekoliko izgubila. Ni bilo več tiste odločnosti, ki jo je pokazala v četrtek ob pohodu do uspeha kariere.

Zlata Ema izgubila občutke

Slovenija je na koncu za bronastim odličjem zaostala kar 31,7 točke. Presenetljivo so se zlata veselili Nemci, srebrni so postali Norvežani in bronasti Avstrijci.

Ema Klinec potrebuje počitek, mora si zbistriti glavo za posamično tekmo na večji skakalnici. Foto: Sportida

"Malo tako, malo tako. Nika je opravila solidno. Stopnjevala je skoke iz poskusne serije. Kdaj pa se v smučarskih skokih zgodi takšen dan, kot se je Emi. Nekako je izgubila občutke. Po tem, ko je postala svetovna prvakinja, je bilo veliko testiranj, ali smo pozitivni ali negativni. Verjamem, da sta dali obe vse od sebe," je ženski del nastopa za nacionalno televizijo pokomentiral Anže Lavtižar, pomočnik Zorana Zupančiča, ki je zaradi pozitivnega testa na novi koronavirus izoliran v hotelski sobi.

"Anže pokazal, iz kakšnega testa je"

Nato je besedo dobil prvi mož stroke v moški reprezentanci Robert Hrgota: "Zadovolji me ne. Želeli smo medaljo. Skoki niso bili na tej ravni, razen Anžeta, da bi si jo zaslužili. Zadovoljni moramo biti s četrtim mestom. Anže je bil odličen, predvsem v drugi seriji, ko je naredil najboljši skok. Res je pokazal, da je v formi, da se zna zbrati, četudi po prvi seriji še ni bilo v redu. Pokazal je, iz kakšnega testa je. Bor je bil dvakrat pozen pri odskoku. Načeloma skakanje ni bilo slabo. Način ni sporen. Morda se je nabralo veliko dni. Morda potrebuje kakšen dan premora in nato v boj na veliko skakalnico."

Anže Lanišek je bil izvrsten, za dobra skoka mu je čestitala tudi Nika Križnar. Foto: Guliverimage

Čeprav se ni izšlo po željah in ni bilo medalje, ki so jo pred prvenstvom pričakovali, je imel Lanišek razlog za zadovoljstvo, saj njegovi skoki ostajajo na vrhunski ravni: "Skok v prvi seriji ni bil tako slab. Zelo težke razmere so bile. Na žalost ni šlo čez 100 metrov. Ne glede na vse moram biti zadovoljen. Upam, da smo se teh četrtih mest že nasitili. Moram reči, da sem bil malce napet. Vem, da znamo narediti boljše. Ne glede na vse moramo biti zadovoljni. Četrti niso vsi. Tri ekipe so bile boljše. Gremo dalje, v Planici napadamo."

S tem je dal vedeti, da bo na domačem prvenstvu čez dve leti Slovenija v tej preizkušnji poskušala osvojiti krstno odličje. V Oberstdorfu je bila namreč mešana tekma petič v vsej zgodovini, Slovenija pa je na zadnjih treh vselej osvojila nehvaležno četrto mesto.