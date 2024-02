Po konfliktu še vedno ostaja doma, ekipa medtem dobila okrepitev

Norveški skakalec Halvor Egner Granerud je nazadnje nastopal na svetovnem prvenstvu v poletih na Kulmu, kjer je bil diskvalificiran na posamični preizkušnji, nato pa ni dobil mesta na moštveni tekmi. Zatem se je odločil, da izpusti naslednje tri postojanke svetovnega pokala.

Po skoraj mesecu se zdaj vrača. Preizkusil se bo na letalnici v Oberstdorfu, kjer pa še vedno ne bo glavnega trenerja Alexandra Stöckla. Avstrijec, ki je na čelu norveške skakalne falange od leta 20110, prav tako od Kulma naprej ni prisoten z ekipo. Razlog je konflikt med skakalci in njim, ki je eskaliral in prišel v javnost, o čemer smo poročali.

Skakalci namreč Stöcklu očitajo način vodenja, v ekipi pa je po njihovih besedah slabše vzdušje. Strani sta se na začetku tega tedna sestali in čeprav zaključka še ni, so dosegli napredek.

V ponedeljek zvečer je nato športni direktor skakalne reprezentance Clas Brede Braathen dal vedeti, da se Stöckl vrača v Oberstdorf in da nihče od skakalcev nima zagotovljenega mesta. Govorilo se je, da bi lahko celo premešal karte in bi kateri od najboljših skakalcev lahko ostal celo doma. Na koncu se je izkazalo, da bodo najboljši norveški tekmovalci vendarle odpotovali v Oberstdorf, Stöckl in Braathen pa sta ostala na Norveškem.