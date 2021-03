Ženska štafeta Norveški

Norveške smučarske tekačice Tiril Udnes Weng, Heidi Weng, Therese Johaug in Helene Marie Fossesholm so zmagovalke ženske štafetne tekme na 4 x 5 km na svetovnem prvenstvu nordijskih smučarjev v nemškem Oberstdorfu. Slovenija na tekmi svoje ekipe ni imela.

Srebrno kolajno so osvojile Rusinje, bron pa Finke. Najbolj napet je bil obračun za tretje mesto, za katero so se do zadnjega kilometra potegovale Američanke, Finke in Nemke.

Najprej je odpadla Nemka Vanessa Carl, v finišu pa je imela Krista Parmakoski več moči od vodilne v skupnem seštevku svetovnega pokala Američanke Jessice Diggins.

Finke so na ta način preprečile, da bi na štafetni tekmi na svetovnem prvenstvu prvič v zgodovini do kolajne prišla ena od neevropskih reprezentanc.

Velike poraženke so branilke naslova Švedinje s prvo zvezdnico Charlotte Kalla. Slednje so ob Norvežankah veljale za prve favoritinje, na koncu pa so na šestem mestu zaostale natančno dve minute za zmagovalkami. Odgovor za slabšo uvrstitev se bržkone skriva v pripravi smuči, slabše od pričakovanj pa je nastopila predvsem Kalla.

Glavna zvezdnica prvenstva pa postaja Johaugova, ki je osvojila že tretjo zlato kolajno v Nemčiji in 13. v karieri, nedvomno pa bo v boju za zmago tudi v soboto v teku na 30 km.

Izidi:

- ženske, 4 x 5 km:

1. Norveška 54:43,2

(Tiril Udnes Weng, Heidi Weng, Therese Johaug, Helene Marie Fossesholm) 53:43,2

2. Rusija + 26,6

(Jana Kirpičenko, Julija Stupak, Tatjana Sorina, Natalia Neprjajeva)

3. Finska 46,2

(Jasmi Jönsuu, Johanna Matintalo, Liisa-Riita Roponen, Krista Parmäkoski)

4. ZDA 47,0

5. Nemčija 1:06,4

6. Švedska 2:00,0

7. Švica 2:49,2

8. Češka 3:04,3

9. Kanada 3:42,1

10. Japonska 5:30,0

Preberite še: