Slovencem se ni izšlo, norišnica v Nemčiji

Želja je bila medalja, slovenska moška skakalna reprezentanca pa je ekipno tekmo na nordijskem svetovnem prvenstvu v Oberstdorfu končala na petem mestu. Zlatega odličja so se drugič zapored veselili gostitelji Nemci, pri katerih je Karl Geiger prvenstvo zaključil s kar štirimi medaljami. Družbo na odru za zmagovalce so jim delali Avstrijci in Poljaki.

Cene Prevc je po prvi seriji izpostavil, da je v primerjavi s tekmeci izgubil deset metrov. Napad se mu v drugo ni posrečil. Zamudil je pri odrivu z mize in Slovenija je v primerjavi z Japonsko, za katero je spet odlično skočil Yukiya Sato, zaostajala velikih 23,6 točke. Izjemno razburljivo je bilo v boju za zlato medaljo. Avstrijci so imeli vsega 0,2 točke prednosti pred Poljsko, tretji Nemci pa so zaostajali 2,8 točke. Slovenski zaostanek za odrom za zmagovalce je znašal 28,1 točke. Če so bili po prvi seriji od brona oddaljeni le za 7,5 točke, se je zaostanek hitro povzpel že po skoku Ceneta, ki tokrat ni bil na ravni posamične tekme, na kateri je osvojil deveto mesto.

"Ne vem, kaj je bilo. Meni se je zdel boljši skok. Nekaj je moralo biti narobe, vsi so šli dlje od mene. Malce sem žalosten, ker mi ni uspelo takrat, ko šteje," je v pogovoru za nacionalno televizijo povedal Cene.

Karl Geiger je na letošnjem nordijskem svetovnem prvenstvu osvojil štiri medalje - dve posamični in dve ekipni. Foto: Guliverimage

Če je imel Peter Prevc po nastopu v prvi seriji na obrazu narisano zadovoljstvo, tega ni bilo videti v drugi. Po skoku dolgim 126 metrov, razmere v zraku so bile težje, je bil besen. Poljaki in Avstrijci so bili dva skoka pred koncem v najboljšem izhodišču. Poljaki so imeli prednost 0,9 točke. Na tretje mesto so se prebili Japonci, ki so zaostajali 7,1 točke, četrti Nemci pa so bili od zlata oddaljeni 10,8 točke. Slovenija je na petem mestu za tretjim mestom, ki je prinašalo medaljo, zaostajala velikih 26,2 točke.

Če se njegovima bratoma v drugi seriji ni izšlo po željah, pa je odličen skok uspel Domnu Prevcu. S 135 metri je Slovenijo približal četrti Japonski na 17,8 točke zaostanka. Izkazal se je tudi Nemec Marcus Eisenbichler. S 138 metri je popeljal svoje moštvo na drugo mesto, vsega točko zaostanka za vodilnimi Poljaki. Tretji Avstrijci, od katerih so bili Slovenci oddaljeni 24,6 točke, so za zlatom zaostajali sedem točk.

Kot zadnji je od slovenskih orlov skočil Anže Lanišek, ki je že včeraj skakal s pomočjo protibolečinske injekcije. Težave s hrbtom so mu ponagajale na veliki skakalnici. Kljub vsemu je pokazal odlične skoke. S 133,5 metra je približal Slovenijo četrti Japonski le na 7,5 točke. Prav Lanišek pa je tisti, ki je v zbirko slovenskih medalj na letošnjem prvenstvu v Oberstdorfu dodal bron na srednji skakalnici. "Ni bilo dovolj za medaljo. Kljub vsemu smo se borili. Domen je pokazal super drugi skok. Preveč smo grešili, da bi lahko kaj več naredili," je za nacionalno televizijo dejal Lanišek.

Zlato medaljo so ubranili Nemci. Na koncu jo je priskakal Karl Geiger, ki je na tem prvenstvu osvojil štiri medalje, sicer pa je v Planici v decembru postal tudi svetovni prvak v poletih. Srebrni so postali Avstrijci, bronasti Poljaki. Slovenija je bila od bronastega odličja oddaljena 21,2 točke.

Slovenija je po prvi seriji za bronastim odličjem zaostajala 7,5 točke

V prvi skupini v prvi seriji je od Slovencev skakal Cene Prevc, ki je naredil doskok pri 129 metrih, kar je zadostovalo za peto mesto. Odličen nastop je uspel Japoncu Yukiyi Satu. S 141 metri je imel najdaljši skok, a so po prvi skupini po zaslugi zlatega s srednje naprave Piotra Zyle vodili Poljaki za 0,6 točke. Drugo mesto so zasedli Japonci, tretji so bili Avstrijci, četrti Nemci. Slovenija je po prvem skakalcu prve serije za bronastim odličjem zaostajala16,6 točke.

Odličen skok je nato uspel Petru Prevcu, ki je skočil 135,5 metra. Slovenijo je približal odru za zmagovalce. Sicer je še vedno zasedala peto mesto, a je bila od medalje oddaljena le še 6,6 točke. Po drugi skupini je vodila Avstrija, za katero je odlično skočil Jan Hörl (136 metrov). Poljaki so celo padli na četrto mesto. Drugi so bili Japonci, tretji Nemci. Razglašeni pa so bili Norvežani na šestem mestu.

Peter Prevc je v prvi seriji opravil odličen skok. Foto: Guliverimage

"Skok je bil dober. Pri pristanku sem pustil nekaj točk. Ni konec, dokler ni konec," je za nacionalno televizijo pokomentiral prvi skok najstarejši od bratov Prevc.

Domen Prevc, ki je izpustil tekmo na srednji skakalnici in tudi posamično na veliki, je dobil mesto na ekipni preizkušnji. S skokom 129,5 metra je Slovenijo približal četrti Japonski na vsega sedem točk zaostanka. Avstrija je še vedno vodila. Nemci so se po zaslugi odličnega Marcusa Eisenbichlerja približali Avstriji na 3,5 točke zaostanka. Slovenija je za tretjo Poljsko zaostajala za 8,8 točke.

V zadnji skupini je od slovenskih skakalcev nastopil Anže Lanišek, ki je imel vse od prihoda na veliko skakalnico težave s hrbtom. Na posamični tekmi je skočil celo s protibolečinsko injekcijo. Zaostanek za četrto Japonsko je znižal na 5,8 točke. Junak z velike skakalnice Stefan Kraft ni skočil tako kot v petek, zato so Nemci po skoku Karla Geigerja po prvi seriji vodili za 3,7 točke. Slovenijo je od tretjega mesta, na katerem so bili Poljaki, ločilo 7,5, od vodilne Nemčijo pa 18,6 točke.

Na zadnjem SP leta 2019 v Seefeldu so slovenski skakalci na ekipni tekmi zasedli šesto mesto, letos imajo višje cilje.

Oberstdorf, SP, velika skakalnica, ekipna tekma (M):