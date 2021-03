Lanišek še zjutraj preživljal težke trenutke in se spomnil besed modreca

Anže Lanišek je imel pred selitvijo na veliko skakalnico velike težave s hrbtom. Izpustiti je moral sredin trening, čutil je bolečine v četrtkovih kvalifikacijah, na dan tekme pa so mu na pomoč priskočili tudi Nemci. Odpeljali so ga na rentgen, dobil pa je tudi dve protibolečinski injekciji, brez katerih ne bi mogel skakati. To je potrdil tudi v pogovoru za nacionalno televizijo po koncu tekme, ki jo je končal na odličnem petem mestu.

"Samo nase sem se osredotočil. Čeprav sem čutil bolečine, sem potegnil maksimum. Nekoč mi je modrec rekel, da je bolečina iluzija," je dejal Lanišek in se ozrl proti sobotni ekipni tekmi: "Bom videl, kako bo. Naredil bom vse, da bom skakal z ekipo. Da bomo pokazali največ, kar lahko. Upam, da nam uspe kaj lepega."

SP v Oberstdorfu, velika skakalnica (m) 1. Stefan Kraft (Avt) 276,5 točke (132,5/134,0 m)

2. Robert Johansson (Nor) 272,1 (129,5/135,5)

3. Karl Geiger (Nem) 267,4 (132,0/132,0)

4. Piotr Žyla (Pol) 264,4 (130,5/137,0)

5. Anže Lanišek (Slo) 258,5 (126,5/136,5)

6. Marius Lindvik (Nor) 257,2 (126,5/131,5)

7. Yukiya Sato (Jap) 256,7 (134,0/130,5)

8. Daniel Huber (Avt) 255,3 (133,5/123,5)

9. Cene Prevc (Slo) 253,2 (129,5/129,5)

10. Jan Hörl (Avt) 245,4 (127,0/136,5)

...

16. Peter Prevc (Slo) 233,5 (126,5/129,5)

...

"Glede na vse težave pa bi podpisal peto mesto"

Foto: Reuters Po prvi seriji je imel deseti rezultat, v drugo pa napredoval na peto mesto. Od bronastega odličja je bil oddaljen 8,9 točke. Če bi bil zdrav, bi bila realna tudi medalja, do katere je skočil na srednji skakalnici, na kateri se je okitil z bronom.

Cene Prevc je osvojil odlično deveto mesto, Peter Prevc je bil šestnajsti, Bor Pavlovčič pa je bil prelahek in zato diskvalificiran. Z nastopi skakalcev je bil glavni trener Robert Hrgota zadovoljen: "S pristopom fantov sem zadovoljen. Ponosen sem nanje. Zlasti na Anžeta, glede na to, kaj se mu je še danes zjutraj dogajalo. Da lahko ob teh težavah iz sebe stisne takšne skoke, je nekaj velikega. Biti s tovrstnimi težavami na petem mestu ... Medalje ni, želel sem si jo, tudi fantje. Glede na vse težave pa bi podpisal peto mesto. Jutri imamo še eno tekmo."

V soboto še ena priložnost, da se bera skakalnih medalj poveča na število pet

Za sobotno preizkušnjo se je prvi mož stroke odločil za spremembo. Pavlovčiča bo zamenjal Domen Prevc, ki bo imel tako ob sebi brata Ceneta in Petra ter našega najboljšega Laniška. Cene se je razveselil najboljše uvrstitve na prvenstvih in pokazal, da je sposoben skakati v rangu najboljših. "Zelo sem vesel, a so občutki mešani. Še malo jeze je. Bolj zadovoljen sem bil z mestom na mali skakalnici. Bolj sem realiziral skoke. Tokrat je bilo največ rezerve pri telemarku. Najboljši so pokazali, da je mogoče. So še druge težave, a ne bom tarnal takrat, ko ni treba," je v pogovoru za nacionalno televizijo spet nasmejal srednji od bratov Prevc.

Cene Prevc je bil odličen deveti, a je dejal, da je imel še rezerve. Foto: Sportida

Njegov starejši brat Peter je imel v drugi seriji odlične pogoje, veter mu je celo preveč pihal v hrbet: "S skokom sem bil kar zadovoljen. Veliko odbitka je bilo, ker je bil veter že skoraj premočan, da bi mi pomagal. Skočil sem manj, kot bi lahko. Nazadovanje ni nikoli v zadovoljstvo."

Morda ga bo imel v soboto, če bodo slovenski skakalci na ekipni tekmi dobro razpoloženi. Trenutna skakalna bera medalj na tem prvenstvu je pri številki štiri – zlata Eme Klinec, srebrna ženske ekipe ter bronasti Nike Križnar in Anžeta Laniška.