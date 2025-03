Frida Karlsson zaokrožila popolno švedsko prevlado

Zadnje dejanje 44. svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju je prineslo še žensko tekaško tekmo na 50 km v zahtevnih deževnih razmerah in na precej zahtevni snežni površini. A razplet zadnje tekme tekačic na tem SP ni bil nič drugačen, kot na preostalih, zlata medalja je znova odšla na Švedsko, tokrat v roke Karlsson. Za 25-letnico je to druga zlata medalja na tem prvenstvu po zmagi v štafeti, na 10 km klasično pa je bila bronasta. Skupno v karieri je to zanjo 13 odličje s SP, tretje zlato.

Na manjše razočaranje domačih navijačev so Norvežanke znova ostale brez naslova. Weng je po ekipni tekmi osvojila še drugo srebrno odličje in si pritekla 11 medaljo na SP. Kljub četrti medalji na domačem SP pa bo Trondheim nekoliko razočarana vseeno zapustila povratnica v letošnji sezoni Johaug, ki je napadala 15. zlato medaljo. A zadovoljiti se bo morala s tremi srebrnimi in eno bronasto, na svojem računu pa ima zdaj že 23 medalj s SP in le še za tri zaostaja za rojakinjo Marit Bjoergen.

Najboljše tri so bile danes skupaj z Ebbo Andersson, branilko naslova na tekmi s skupinskim startom, a v Planici 2023 še na 30 km, razred zase. Po kakšnih 10 km so same ostale na čelu, po polovici tekme pa imele že skoraj dve minuti prednosti pred vsemi zasledovalkami. Skupaj so tekle do zadnjega kilometra, po padcu Andersson, pa so preostale tri obračunale za zmago v zadnjih metrih. Prepričljivo največ moči je imela še druga Švedinja v tej skupini in na koncu ciljno črto prečkala po nekaj manj kot dveh urah in pol teka. Norveški dvoboj za srebro je dobila Weng. Peta Jonna Sundling je na koncu zaostala že več kot štiri minute.

Izidi, smučarski tek, 50 km, prosto: - ženske:

1. Frida Karlsson (Šve) 2:24:55,3

2. Heidi Weng (Nor) + 2,1

3. Therese Johaug (Nor) 2,9

4. Ebba Andersson (Šve) 18,7

5. Jonna Sundling (Šve) 4:11,8

6. Nora Sanness (Nor) 7:00,3

7. Krista Pärmäkoski (Fin) 7:30,7

8. Nadja Kälin (Švi) 8:17,2

...

Švedska je po številu zlatih medalj z Norveško izenačena kot najboljša reprezentanca v smučarskem teku na tem SP, so pa skupaj Norvežani osvojili več medalj (17-11). Kralj domačega SP je bil Johannes Hoesflot Klaebo, ki je pobral vseh možnih šest zlatih odličij.

Po SP tekači in tekačice ne bodo imeli veliko časa za počitek, saj se bo že konec prihajajočega tedna nadaljeval svetovni pokal s tekmami v Oslu.