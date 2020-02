Rus povečal prednost, Lampičeva ob 14.30

Ob 14.30 se bo začela še tekma na 15 km prosto za ženske, slovenske barve bo zastopala le Anamarija Lampič, najboljša v skupnem seštevku sprintov.

Izidi smučarskega teka za svetovni pokal v Falunu in skupni vrstni red v pokalu:

1. Aleksander Bolšunov (Rus) 33:10,3

2. Sjur Roethe (Nor) +0,8

3. Ivan Jakimuškin (Rus) 9,7

4. Andrej Melničenko (Rus) 10,5

5. Hans Christer Holund (Nor) 11,0

6. Simen Hegstad Krueger (Nor) 30,2

...

72. Miha Šimenc (Slo) 4:32,3

75. Janez Lampič (Slo) 5:40,9

Svetovni pokal, skupno (23 od 40):

1. Aleksander Bolšunov (Rus) 1647

2. Johannes Hoesflot Klaebo (Nor) 1222

3. Sjur Roethe (Nor) 882

4. Sergej Ustjugov (Rus) 876

5. Iivo Niskanen (Fin) 858

6. Simen Hegstad Krueger (Nor) 697

...

50. Miha Šimenc (Slo) 73

114. Janez Lampič (Slo) 11