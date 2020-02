Lampičeva v izločilne boje s 16. mesta

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na švedsko-norveškem Ski Touru je v Trondheimu na sporedu šprint v klasičnem slogu, kjer so v igri za visoka mesta tudi slovenski tekmovalci. Med dekleti je v kvalifikacijah nastopila le Anamarija Lampič in se v četrtfinale uvrstila s 15. časom, napredovala pa s 16. mesta, saj je isti čas dosegla še Američanka Sophie Caldwell. Miha Šimenc in Janez Lampič sta bila prepočasna za četrtfinale, ki se bo začel ob 13. uri.