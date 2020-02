Trojna zmaga Norvežank na maratonu v Merakerju, Lampičeva 33.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Norvežanka Therese Johaug je zmagovalka 34-kilometrske preizkušnje za svetovni pokal v smučarskem teku v norveškem Merakerju v okviru skandinavske turneje. V tesnem obračunu je imela 31-letnica na koncu dovolj moči, da je za štiri sekunde ugnala rojakinjo Ingvild Flugstad Oestberg. Najboljša in edina Slovenka na tekmi Anamarija Lampič je bila 33.

Lampičeva, edina slovenska predstavnica na tej maratonski preizkušnji, je bila daleč zadaj, v cilj je prišla z zaostankom šestih minut in 34 sekund.

Johaugova je po 12. mestu na sprintu v Falunu 8. februarja nanizala šest zaporednih zmag in prepričljivo vodi v seštevku posebne turneje. Pred Oestbergovo ima dve minuti in šest sekund prednosti, pred danes tretjeuvrščeno rojakinjo Heidi Weng pa dve minuti in 39 sekund.

Norveška zvezdnica še naprej vodi tudi v skupnem seštevku svetovnega pokala, kjer ima pred drugo Wengovo neulovljivo prednost 587 točk. Lampičeva 13 tekem pred koncem zaseda osmo mesto s 679 točkami.