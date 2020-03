Najmočnejša reprezentanca predčasno končuje sezono

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Norveškem so odpovedali ali prestavili vse večje dogodke, med njimi tudi športne, reprezentanca v smučarskem teku pa ne bo odpotovala v Severno Ameriko, kjer bo potekal zaključek sezone svetovnega pokala.

"Gre za skupno odločitev z norveškimi oblastmi zaradi razmer pri nas in po svetu. Ne želimo prispevati k še večjim številkam okuženih," je ob tem dejal direktor oddelka za smučarski tek na Norveškem Espen Bjervig.

Zaključek svetovnega pokala bo potekal v Quebecu (14. in 15. marec) in Canmoru (od 20. do 22. marca) v Kanadi ter v Minneapolisu v ZDA (17. marec).

Na ameriških tleh se bo Anamarija Lampič borila za mali kristalni globus v šprintih, kjer pa ne bo sedmih Norvežank, ki so bile predvidene za pot v Severno Ameriko. Lampičeva je v skupnem seštevku šprinta na tretjem mestu. Pred njo sta Švedinji Linn Svahn in Jonna Sundling.

S to odločitvijo si je Norvežanka Therese Johaug že zagotovila veliki kristalni globus, pri moških pa bo ob odsotnosti Norvežana Johannesa Hoesflota Klaeba, ki je drugi v seštevku, ta pripadel Rusu Aleksandru Bolšunovu, piše STA.