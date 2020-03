Anamarija Lampič padla v finalu in osvojila šesto mesto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Lampičeva je bila vse do finala suverena v svojih nastopih, v zadnji etapi tekmovanja pa se ji je pripetila velika smola. Že na sredini proge so jo konkurentke zaprle, nato pa je v zadnjem zavoju pred ciljno ravnino padla in zapravila vse možnosti za nove stopničke.

Naša najboljša tekmovalka pa je izgubila mesto v skupnem seštevku svetovnega pokala v šprintu in padla na tretje mesto.

Katja Višnar Foto: Peter Podobnik/Sportida

Katja Višnar, ki je bila najhitrejša v kvalifikacijah, je bila v svoji četrtfinalni skupini tretja in končala tekmovanje.

Vesna Fabjan, tretja naša ženska predstavnica, je kvalifikacije končala 42. mestu in že končala s tekmovanjem. Prav tako sta se od tekmovanja poslovila Miha Šimenc in Janez Lampič. Prvi je tekmovanje končal na 34. mestu, Lampič pa je bil v kvalifikacijah 38.

Finale ženske: