Anamarije Lampič tudi koronavirus ne bo ustavil #video

Nastanili so jih v najbolj "žurerski" hotel

Anamarija Lampič je v letošnji sezoni že šestkrat stala na stopničkah, a na zadnji skandinavski turneji njeni rezultati nisi bili na isti ravni. Lampičeva je dejala, da je tam doživela pet najtežjih dni v športni karieri. Že takoj po Falunu je čutila, da nekaj ni v redu.

V Ostresundu so slabo spali. Foto: Grega Valančič/Sportida "Že takoj sem začutila, da nisem v redu. Telo se ni tako hitro regeneriralo, kot bi si želela, oziroma ni se tako regeneriralo kot na novoletni turneji. Na koncu še ni bilo tako slabo. Sicer so bili rezultati malo slabši kot v preteklosti, ampak sama vem, da sem se trudila. Že samo potovanje je bilo naporno in tudi organizacija ni bila najboljša, zlasti za manjše ekipe," nam je uvodoma povedala 24-letnica, ki je za primer izpostavila hotel, kjer zaradi glasbe niso mogli spati.

"Že na začetku, ko smo prišli v Ostersund, so nas, nekatere manjše ekipe, namestili v najbolj 'žurerski' hotel v celotnem Ostersundu (smeh, op. p.). Pod nami je bil namreč bar, kjer je bila glasna glasba do treh ponoči. V soboto smo še dobro tekmovali, glede na to, da smo bili neprespani."

"Očitno se bomo morali malo bolj upreti in jim dati vedeti, da morajo poslušati tudi manjše ekipe." Foto: Gulliver/Getty Images

"Očitno se bomo morali upreti"

Dosti bolje ni bilo v Areju, kjer so bile velike reprezentance nameščene v središču, slovenska reprezentanca pa je bila od prizorišča oddaljena 25 kilometrov, nekateri celo še dlje. Ko je bila na sporedu daljša preizkušnja, so morali vstati že ob šestih zjutraj.

"To so vse malenkosti, ki se čez turnejo nabirajo. Očitno se bomo morali malo bolj upreti in jim dati vedeti, da morajo poslušati tudi manjše ekipe. Tudi mi delamo rezultate. Ne samo jaz, ampak tudi na primer Federico Pellegrino …"

Spremenljive razmere naši ekipi ne ustrezajo najbolje

Čeprav rezultati niso bili na takšni ravni kot v bližnji preteklosti, se Anamarija s tem ni obremenjevala. Že pred turnejo je čutila, da ni prava, in tudi razmere ji niso bile najbolj pisane na kožo. Zlasti v Areju, ko so naredili šprint z nenavadno dolgim in strmim vzponom.

"V Areju mi šprint ni najbolj ustrezal. Tako so se odločili in tukaj ne morem nič narediti, a sem se potrudila. V Torndheimu smo imeli velike težave z vremenom, ki se je ves čas spreminjalo. Za serviserje je bilo zelo težko. Velike ekipe imajo tovornjake in jih imajo postavljene tik ob progi, mi pa smo bili 200 metrov stran od proge. Ko se pogoji spreminjajo, imamo velike težave, saj imamo premajhno ekipo in tukaj se potem delajo razlike. Vem, da se serviserji trudijo in da so na progi cele dneve, ampak te spremenljive okoliščine nam ne ležijo."

Foto: Peter Podobnik/Sportida

Zdi se ji, da dušijo ta šport

Ob vsem tem se ni mogla znebiti občutka, tudi drugi tekmovalci, da so bile tekme na skandinavski turneji prilagojene skandinavskim, predvsem norveškim tekmovalcem. V tem primeru je govora o norveški tekmovalki Therese Johaug.

Skandinavci si želijo, da bi bile tekme čim bolj zahtevne, ampak zdi se mi, da s tem dušijo naš šport. Tudi preostale države se pritožujejo, da je vse skupaj pretežko … Vsi vemo, da je Therese (Johaug, op. p.) zelo dobra, ampak nima smisla, da drugi tekmujejo, če je na zadnji tekmi Therese štartala dve minuti in pol pred preostalimi. S tem šport delajo nezanimiv in mislim, da bodo morali začeti gledati, kako ta šport narediti še bolj popularen. Že tako so najmočnejša država v teku na smučeh, zlasti skandinavske države. Bomo videli, kako bo v prihodnje."

Trener jo je glede koronavirusa pomiril Stefano Saracco je svojo varovanko pomiril zaradi koronavirusa v Italiji. Foto: Vid Ponikvar

Tekmovalka iz Valburge ne bo imela prav veliko časa za počitek. Ta teden bo slovenska ekipa sicer izpustila tekme v Lahtiju. V tem času bo Lampičeva opravila krajše priprave v Italiji, čeprav tam zadnje čase "grozi" koronavirus. Glede na to, da v Sloveniji ni snega, bo šla vseeno k sosedom v Italijo.

"Odločila sem se, da grem od srede do sobote v Dobbiaco. Pogovarjala sem se tudi s svojim trenerjem (Stefano Saracco, op. p.). Dejal mi je, da mediji preveč napihujejo vse skupaj. Kaos je v večjih mestih. Tudi veliko zdravnikov je dejalo, da nam ni treba skrbeti. Bolj se ne smem zadrževati v prostorih, kjer je veliko ljudi. Zdi se mi, da so za ta virus dovzetni bolj starejši ljudje," je svojo odločitev obrazložila trenutno drugouvrščena v skupnem seštevku svetovnega pokala v šprintu.

V Holmenkollnu bo nastopila tudi na 30-kilometrski razdalji. Foto: Grega Valančič/Sportida

Preizkusila se bo tudi na 30-kilometrski razdalji

Prvi šprint jo čaka v norveškem Drammnu, kjer tokrat tekma ne bo v središču mesta, ampak nekoliko višje. Norvežani so tam že imeli državno prvenstvo in progo poznajo malo bolj kot preostali. "Kot mi je uspelo izvedeti, je proga malo bolj ravninska … Jaz se bom potrudila po svojih najboljših močeh za to tekmo. Letos sem se odločila, da bom tekla tudi tekmo v Holmenkollnu (30 kilometrov). Letos se mi zdi, da je prava priložnost, ker ni nobenega večjega tekmovanja. Lepo je, če greš enkrat na takšno tekmo. Zlasti zaradi vzdušja, saj je to v Skandinaviji prvi šport."