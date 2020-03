Frida Karlsson v Oslu ugnala Johaugovo, Lampičeva osma

Lampičeva je dobro končala svoj prvenec na slovitem Holmenkollnu. Bila je četrta tako po 10 kot po 20 km, najprej 33,9, nato pa 54,1 sekunde za tedaj prepričljivo vodilno Johaugovo. Nato je 2,2 km pozneje padla na 13. mesto, dobro minuto za vodilno tekačico zime. Šest km in pol pred ciljem je bila na devetem mestu znova med deseterico, tudi na zadnjem merjenju časa na 30 km je bila še deseta, povsem v zaključku pa je še nekoliko pospešila in končala med deseterico.

Johaugova je izjemno začela tekmo in pravzaprav ni bilo pričakovati, da bi lahko izpustila iz rok novo zmago. Še 10 km pred koncem je imela 53 sekund prednosti pred najbližjimi zasledovalkami, dobrih šest km pred ciljem pa več kot pol minute pred Anderssonovo in Karlssonovo na drugem in tretjem mestu, ki sta se ji pozneje edini začeli približevati.

Švedinji sta nekaj časa tekli skupaj, potem pa je Karlssonova še nekoliko pospešila in vse bolj zmanjševala zaostanek za Johaugovo ter se ji kilometer pred ciljem povsem približala, v zaključku pa jo tudi prehitela in gostiteljicam te klasične tekme prvič po desetletju preprečila slavje.

Med prvo četverico so bile tri Švedinje, četrta je bila Charlotte Kalla (+40,5), sledili sta Rusinja Natalija Neprjajeva (+43,1) in Nemka Katharina Henning (+43,9), pred Lampičevo pa je bila le še Finka Kerttu Niskanen, ki je bila le 1,3 sekunde pred Slovenko.

"Po končanem tretjem krogu so Švedinje in Finke zavile v boks in zamenjale smuči. Z Nemko sva bili takrat skupaj spredaj, a so naju ujele, zdi pa se mi pametno, da sem šla z enakimi smučmi naprej. Če bi šla menjat, bi izgubila stik in ne bi bila tako dobra, kot sem bila," je zaključni lov za čim višjo uvrstitev opisala Lampičeva.

"Že v Drammnu sem imela navijačici, tu pa mi je podpora pomenila še več, z mano sta bili moja mama in teta. Bilo je super, da sta lahko videli to tekmo v živo, vzdušje je bilo super. Danes gremo domov, dva dni dobrega počitka je pred mano in v torek gremo naprej na zaključek sezone v Kanado in ZDA," je končala Lampičeva.

V nedeljo bo v Oslu še tek na 50 km klasično za tekače brez slovenske udeležbe.

* Izidi, 30 km klasično, ženske:

1. Frida Karlsson (Šve)

2. Therese Johaug (Nor) +1,2

3. Ebba Andersson (Šve) 20,9

4. Charlotte Kalla (Šve) 40,5

5. Natalija Neprjajeva (Rus) 43,1

6. Katharina Henning (Nem) 43,9

...

8. Anamarija Lampič (Slo) 48,0

... - svetovni pokal, skupno (33 od 40 tekem):

1. Therese Johaug (Nor) 2508

2. Heidi Weng (Nor) 1697

3. Natalija Neprjajeva (Rus) 1356

4. Astrid Uhrenhodlt Jacobsen (Nor) 1289

5. Ingvild Flugstad Oestberg (Nor) 1110

6. Jessica Diggins (ZDA) 1078

...

12. Anamarija Lampič (Slo) 767

46. Katja Višnar (Slo) 127

93. Alenka Čebašek (Slo) 11

97. Vesna Fabjan (Slo) 10

