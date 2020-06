Lepa gesta slovenskega športnika

Miha Šimenc je zadnja leta najboljši slovenski tekač na smučeh. Tudi njega čaka posebno pripravljalno obdobje, saj bodo zaradi finančnih rezov pri smučarski zvezi njihove priprave na novo sezono zelo okrnjene. Miha in njegovi kolegi so se znašli po svoje.

"Lani sem se preselil v svojo hišo, in ker imam dovolj prostora, sem dal pobudo, da bi lahko prišli k meni." Foto: Grega Valančič/Sportida

Smučarji tekači praktično ne vedo, kakšna sezona jih čaka, saj Mednarodna smučarska zveza (FIS) še ni objavila koledarja tekem. Pred časom nam je Anamarija Lampič v pogovoru razkrila, da v slovenski reprezentanci vsaj do septembra naj ne bi imeli skupnih priprav. Zato je Miha reprezentančnim kolegom odstopil del svoje hiše. Torej so lahko spali pri njem in skupaj naredili sklop manjših priprav.

"Na začetku sezone smo se pogovarjali, kako bi zaradi nastale situacije vse skupaj speljali. Lani sem se preselil v svojo hišo, in ker imam dovolj prostora, sem dal pobudo, da bi lahko prišli k meni. Prišli so Janez Lampič, Luka Markun in Eva Urevc. Spali so pri meni in kakšen dan so k nam prišli tudi trenerji, ko smo imeli zahtevnejši trening," nam je povedal Šimenc, ki se sicer ne želi obremenjevati z nastalo situacijo. Njegov cilj, da se čim bolje pripravi na novo sezono.

Osredotočen je na treninge. Foto: Sportida

"Treba je delati naprej"

"Mislim, da smo dali skozi že toliko sezon, da vemo, kaj moramo delati. Edino težavo vidim, da bomo vseskozi trenirali na istih terenih. Lažje je, če zamenjaš okolje in tudi motivacija je na ta račun višja. Jaz sem situacijo sprejel takšno, kot je, in treba je delati naprej. Nisem razočaran. To sem sprejel in iz tega bom poskusil narediti največ, kar je v moji moči."

Izbral je pravi čas za sanacijo poškodbe

Miha, ki se je v lanski sezoni dvakrat uvrstil med deseterico, ima trenutno manjše težave s hrbtom, ki se mu vlečejo že od lani. Meni, da je zdaj pravi čas, da jo sanira.

"Trenutno imam prilagojen program. Zadnji teden smo imeli počitek, tako da sem delal po prilagojenem programu. Predvsem z namenom, da saniram svojo poškodbo. V tem času glede treninga ne izgubljam ničesar. Če bi to moral sanirati čez dva ali tri mesece, bi bila večja težava," nam je povedal 24-letni športnik iz Logatca, ki se zadnjih pet let ukvarja tudi s pilatesom. "Lahko rečem, da je ena izmed težjih vadb, če se jo resno lotiš."

Foto: Grega Valančič/Sportida

Karantena je bila zanj pozitivna

Zadnja sezona se je za tekače na smučeh zaradi koronavirusa končala predčasno, potem ko je odpadla kanadsko-ameriška turneja. Zaradi epidemije je moral odpovedati dopust, tako da letos računa na kakšen krajši aktivni dopust na slovenski obali.

"V času karantene sem se res umiril. Bil sem dobre tri tedne doma in miroval. Kakšnega bolj konkretnega treninga nisem naredil. Okrog velike noči sem začel malo bolj resno trenirati. Treniral sem v okolici doma. Večinoma je bil to tek in vaje za moč, tako da sem za začeten del priprav, kar dobro pripravljen. Najbolje do zdaj."

Odhod Norvežana ga je presenetil Zelo žal mu je, da je odšel Ola Vigen Hattestad. Foto: Gulliver/Getty Images

Zadnji dve leti je slovenski reprezentanci pomagal Ola Vigen Hattestad, ki pa je zapustil slovenski tabor. Odhod je Miho zelo presenetil, ob tem pa se je zavedal, da bodo ostale ekipe hitro prepoznale njegovo vrednost.

"Upal sem, da bomo skupaj do olimpijskih iger ali svetovnega prvenstva v Planici. Povsem ga razumem, zakaj se je tako odločil. Je pa res, da je to hud udarec zame, kar sva imela zares dober odnos in sva res dobro sodelovala. Mislim, da je bila ekipa lani res uspešna in tudi vzdušje je bilo pravo. Težko bo, ampak mislim, da se je Nejc (Brodar, op. p.) in vsi ostali veliko naučili od njega. Še vedno ga bom lahko poklical, če ga bom kaj potreboval."

Začetek oktobra ga čaka nova vloga

Mihi se v začetku oktobra obeta še en velik dogodek. Takrat bo namreč prvič postal oče. "Ne vem, kaj lahko pričakujem. Vem, da se bo vse spremenilo. Zagotovo bo zahtevalo svoj davek, ampak na vse skupaj gledam pozitivno. Morda bom zaradi tega bolj miren, in veselim se že te vloge," je še povedal zadnja leta naš najboljši tekač na smučeh.