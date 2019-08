Anamarija Lampič do prestižne zmage na Norveškem

Sklepni dan štiridnevnega festivala Blink je ponudil šprinterske boje, kjer so naši tekmovalci znova pokazali iz kakšnega testa so. Anamarija Lampič je pred več desettisoč glavo množico v velikem finalu sprinta ugnala svetovno prvakinjo Maiken Caspersen Falla, le 9 desetink je na tretjem mestu zaostala Katja Višnar.

Uspeh se je napovedoval že v kvalifikacijah, kjer je bila Falla pred Evo Urevc, Lampičevo in Višnarjevo, ki so se zvrstile do četrtega mesta. Urevčeva je nato v četrtfinalu zasedla četrto mesto in je izpadla, Višnarjeva je dobila vse boje do finala, Lampičeva pa je bila najboljša v četrtfinalu, v polfinalu pa je zaostala za Fallo.

Tudi v moški konkurenci brez norveške zmage

V moški konkurenci domača publika prav tako ni videla norveške zmage, saj je bil najboljši Italijan Federico Pellegrino pred Britancem Jamesom Clugnetom in Rusom Sergejem Ustjugovom. Miha Šimenec je zasedel 12. mesto, potem ko je bil v kvalifikacijah 23., v četrtfinalu je napredoval s četrtim mestom po času, v polfinalu pa je zasedel šesto mesto v drugi skupini.

Včeraj je Šimenc postavil rezultat festivala z 10. mestom na 15 km razdalji v prosti tehniki, za zmagovalnim odrom je zaostal le 2,5 sekundi. Zmagal je Norvežan Havard Solas Taugbøl. Na razdalji naša dekleta niso tekmovala.

