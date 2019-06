Zgodba naše športnice, ki se je bomo vedno spominjali

Petra Majdič je na tekmah svetovnega pokala prvič nastopila že leta 1999, prve stopničke pa dosegla dve leti pozneje v italijanskem Asiagu, ko je zasedla 3. mesto. Do leta 2004 je imela v svoji vitrini tri medalje, njen pravi pohod k vrhu pa se je začel nekoliko pozneje. Prvo zmago v svetovnem pokalu je dosegla v sezoni 2005/2006 v norveškem Drammnu. Do leta 2011, ko je smuči postavila v kot, je zbrala 24 zmag s tekem svetovnega pokala, dve medalji iz svetovnega prvenstva in senzacionalno bronasto medaljo iz OI v Vancouvru. Skratka, tudi Petra Majdič je s svojimi dosežki in z zgodbami močno zaznamovala zgodovino Sportala.

Foto: Gulliver/Getty Images

Petra Majdič je že v prvih letih svojega športnega udejstvovanja kazala velik potencial. Bila je vestna in pridna tekmovalka, letvico rezultatov je postavila zelo visoko in začela premagovati deset let starejše kolege in idole iz reprezentance. V svojem razmišljanju je ostala sama in bilo je vse prej kot lahko.

Z ekipo so začeli tlakovati pot pridobivanja sponzorskih donacij in vlaganja finančnih sredstev v tek na smučeh, vse to pa je bilo pogojeno z nizanjem rezultatov vsak konec tedna. Ona pa je bila sama – nikogar ni bilo, ki bi namesto nje odtekel tekmo in dosegel rezultat. "Če danes pogledam nazaj, me je to kar zaznamovalo. Vseskozi je bila borba in v sebi nisem imela te igrivosti in sproščenosti, ki jo zdaj občudujem pri mladih dekletih," nam je pred časom zaupala Majdičeva.

Eden najhujših udarcev karieri

Sportal je imel dve leti, ko je Petra drugič nastopila na olimpijskih igrah, v Torinu. Do takrat je že dosegala vrhunske rezultate, a se nikakor ni mogla zavihteti na stopničke. V tistem obdobju so kar nekaj tekmovalk ujeli na dopingu in Petrini rezultati bi bili brez teh smučarskih tekačic še boljši. V njej je tlela želja po olimpijski medalji, verjela je vanjo in se potiho že poslavljala od profesionalne kariere.

Foto: Sportida

Zastavila svoj denar, kar se ji je obrestovalo

Ni šlo, dosegla je šesto mesto in doživela enega najhujših udarcev v svoji karieri. Lahko se vprašamo, kaj bi se zgodilo, če na prvi tekmi za svetovni pokal po olimpijskih igrah ne bi zmagala. Bi se danes še tako spominjali Petre Majdič? Njena vrhunska pot se je po OI v Torinu namreč šele začela. Sestavila je novo ekipo s tujimi strokovnjaki, na mizo položila svoj denar in to se ji je močno obrestovalo. V sezoni 2006/2007 je dosegla tri zmage in jih nizala vse do konca kariere. Najbolj je izstopala v sezoni 2008/2009, ko je kar devetkrat stala na najvišji stopnički.

Prišla po dve zlati medalji, a nastala je še večja zgodba

Petra je športnica z izjemnimi uspehi, a gotovo jo je najbolj zaznamovala zgodba z olimpijskih iger v Vancouvru, kamor je prišla kot velika favoritinja, in jasno je bilo, da ji medalja ne more uiti z rok. Pravzaprav je prišla po dve zlati medalji. Tik pred šprintom pa je iz Kanade prišla novica, da je Petra na ogrevanju padla v globoko jamo in se hudo poškodovala. Vsej športni Sloveniji je zastal dih in tudi v redakciji Sportala ob tej novici nismo ostali ravnodušni.

Petra je utrpela hudo poškodbo reber, ki pa je ultrazvok ni zaznal, zato so ji dovolili nastopati. S protibolečinskimi tabletami in z ogromno željo je prišla do olimpijskega brona in na ta način zapisala eno najbolj neverjetnih olimpijskih zgodb, katere se še danes mnogi spominjajo. Sama pravi, da je ta medalja posipana z diamanti.

"Veliko jih je, ki so na olimpijskih igrah pobrali dve zlati medalji, ni pa športnika, ki bi s petimi zlomljenimi rebri osvojil olimpijsko medaljo. Da, zame osebno je to še vedno zlata medalja z diamanti."

Ni bil še čas za slovo

Kljub izpolnjeni olimpijski želji in vrsti vrhunskih uspehov je Majdičeva nadaljevala še eno sezono in dosegla še štiri zmage v svetovnem pokalu, nato pa se dokončno poslovila. Ni ji bilo hudo zaradi nje same, ampak zaradi njene ekipe, zato je zadnjo sezono velikokrat jokala v sobi, saj je čutila, da bo ekipo pustila na cedilu. Kljub temu pa se je odločila, da se s to sezono poslovi od profesionalnega športa.

Foto: Sportida

Danes je mama in izživela je svojo zgodbo

V njeni ekipi so bili prepričani, da bi Petra lahko vsaj še sezono ali dve bila v svetovnem vrhu, a je čutila, da je bilo dovolj. "Zato sem bila vedno mirna in se nikoli nisem ozirala nazaj. Danes, ko se spomnim na tek na smučeh, se spomnim lepih stvari in ničesar ne obžalujem. Enostavno je šlo iz mene," nam je v nedavnem pogovoru zaupala Petra Majdič, ki se danes posveča svoji družini in poslovni karieri.