Bilo je kot v sanjah, nato je udarila kruta minuta #video

Slovenija ne bo nikoli nogometna velesila. Je premajhna in preveč posejana s fenomeni, izjemnimi asi v najrazličnejših športih. To pa še ne pomeni, da se ne more vsaj za trenutek počutiti kot dežela, kjer se vse vrti okrog nogometa. Nazadnje je to občutila leta 2010, ko se je evforija ob spremljanju Kekove čete na svetovnem prvenstvu na jugu Afrike po usodni drami mešala s ponosom in solzami.

Pisalo se je leto 2010. SiOL Sportal je na rojstnodnevni torti ravno upihnil šest svečk, ko sem zložil stvari v ogromen kovček in se pripravil na dolgo pot. Dočakal sem najlepšo nalogo, kar si jo je v reprezentančnem nogometu sploh mogoče zamisliti. Odpravil sem se na jug črne celine in poročal s svetovnega prvenstva, na katerem je nastopila slovenska izbrana vrsta! Reprezentanca moje domovine, ki velja za posebno, saj je tako talentirana na različnih športnih področjih, da v njej v primerjavi z večino drugih dežel sploh ni tako samoumevno, da nogometu pripada naziv športa številka 1.

Slovenija je nastope na SP 2010 začela 13. junija 2010 v Polokwaneju proti Alžiriji. Foto: Vid Ponikvar

No, tistih nekaj mesecev, vse od norišnice, ki jo je sprožil val izjemnih nastopov v kvalifikacijah in pika na i, izločitev prepotentnih Rusov v navijaškem kotlu Ljudskega vrta, mu zagotovo je. Nato pa se je evforija le še stopnjevala. In to kako! Slovenija je postavljala mejnike, o katerih lahko mnogotere podobno velike države le sanjajo, in pisala zgodovino.

Rane so bile hude, a jih je zacelil ponos

Na jugu Afrike se je rodila reprezentančna pravljica Slovenije 2.0. Foto: Vid Ponikvar Od blizu sem lahko začutil energijo, s katero so izbranci Matjaža Keka ob neizogibnih zvokih vuvuzel dvigovali na noge deželo na sončni strani Alp in poskrbeli za navdušenje, ki ga je bilo mogoče primerjati le še z nepozabnimi časi največjih podvigov zlate Katančeve generacije. Tisto je bila prva nogometna pravljica pod Triglavom, a ni trajala večno. Ko pa so želeli svoje povedati južnoafriški junaki, je napočil trenutek za rojstvo pravljice 2.0. Za čarobne dneve, ko je bilo biti Slovenec tako lepo kot le malokdaj.

Kako hitro teče čas. Od zadnjega velikega uspeha slovenske reprezentance je minilo že devet let! V tem obdobju se je zamenjalo ogromno igralcev, nekaj obrazov v izbrani vrsti pa je vendarle ostalo enakih. Med njimi tudi selektor Kek, ki se je lani vrnil na vroči stolček, s katerega je leta 2010 popeljal Slovenijo do fantastičnega mejnika.

Na jug Afrike je pripotoval tudi takratni predsednik Slovenije dr. Danilo Türk in dvoboj proti ZDA spremljal v visoki druščini nogometnih funkcionarjev. Foto: Vid Ponikvar

Bilo je skoraj popolno. Idilično. Skoraj. Da ni bilo, je poskrbela ena od najbolj žalostnih minut v zgodovini slovenskega športa. To je bila minuta, v kateri so se čustva nesramno poigrala z nogometaši in navijači. Rane so bile hude, a jih je hitro zacelil ponos. Slovenija je dihala kot za enega, Kekove varovance sta ob vrnitvi pričakala srčen sprejem in spoštljiv aplavz. Zaslužili so si ga.

Niso smeli ponoviti napake iz leta 2002

Slovenija je v skupini C mešala štrene favoritom. Foto: Vid Ponikvar Slovenija je pred devetimi leti prikazala edinstven primer, kaj vse je mogoče, če stopi skupaj. Velika in preveč vase zagledana Rusija jih je dobila po prstih, pred njo še Poljska, Češka in še nekatere dežele z bistveno bogatejšo nogometno zgodovino. Oživeli so junaštvo, srčnost, borbenost. Odkrito prijateljstvo, ki je krasilo že zlato Katančevo generacijo. Ni bilo več posameznika, ki bi za ekipo predstavljal tako pomembno vrednost, kot jo je nekoč Zlatko Zahović in dosegal odločilne zadetke. Zdaj so bili na delu novi obrazi, polni želje, dokazovanja, pripadnosti.

Slovenija je računala na neustrašne bojevnike, vsem, ki so se po napornih pripravah na Južnem Tirolskem vkrcali na letalo v Frankfurtu in odpotovali na jug Afrike, pa je previdno odzvanjalo v glavi, da ne smejo ponoviti napake rojakov iz leta 2002.

SP 2010 je zaznamovalo navijaško trobilo vuvuzela, ki je bolj ali manj paralo ušesa evropskih navijačev. Foto: Vid Ponikvar

Takrat se je Slovenija odpravila na svoj prvi mundial, iz Južne Koreje pa vrnila ponižana in tako sprta, da so se še navijači delili na dva tabora. Osem let pozneje je bila združena. Vzdušja ni pokvaril niti, kako slovensko, spor o deležu finančnih nagrad, s katerim so nogometaši izkazali nepopustljivo stališče in enotnost. Predsednik NZS Ivan Simič jim je šel na roko.

Najboljša skupina pot The Beatles?

Velika škoda je bila, da ni bil SP zemljepisno bližje, pot do ene od najbolj razvitih afriških držav pa ugodnejša žepom najbolj srčnim navijačem. Če bi bilo tekmovanje vseh tekmovanj bližje Sloveniji, morebiti kar v Evropi, bi se zagotovo ponovile rekordne številke slovenskih športnih invazij. Nepozabnega Amsterdama iz leta 2000, na primer.

Nepozabno praznovanje zadetka Roberta Korena proti Alžiriji. Foto: Vid Ponikvar

Tako pa so v Afriko odpotovali le najbolj vztrajni in finančno stabilni privrženci. A tudi polni strasti in ljubezni. Vsepovsod je odmevalo Slovenija, Slovenija in se na veliko skakalo. Vse to je Kekovim izbrancem pomagalo do dosežka, ki je eno od najmanjših udeleženk v zgodovini svetovnih prvenstev pahnil na naslovnice.

Veselje Roberta Korena po zadetku za zgodovinsko zmago na SP. Foto: Vid Ponikvar Država, ki ima le dva milijona prebivalcev, kar je grobo gledano primerljivo z enim izmed številnih londonskih okrožij, je v skupini z Anglijo, Alžirijo in ZDA – Otočani so bili tako prepričani o prvem mestu, da so skupino v znanem nadutem novinarskem slogu oklicali za najboljšo po znamenitih The Beatles - vodila igro in bila vse do zadnjega kroga vodilna na lestvici! Po treh polčasih je bila že v osmini finala, bila je tudi še po zadnjem pisku sodnika na zadnji tekmi proti trem levom v Port Elizabethu …

Valter Birsa je proti ZDA dosegel prekrasen zadetek po strelu z razdalje z zlato levico. Foto: Vid Ponikvar

Z eno nogo in pol je bila že v osmini finala, navijači so se že ozirali proti rezervacijam vstopnic za spektakel proti Nemčiji v Bloemfonteinu, nato pa so iz Pretorie prišle novice, ob katerih ni bilo več nobenemu do smeha. Američani so v sodnikovem podaljšku, ko se je šlo na vse ali nič, le ugnali Alžirijo, Slovenija pa se je po treh predstavah, v katerih je osvojila štiri točke, morala posloviti od tekmovanja. Žal.

Korošec za zgodovinsko zmago

Navijači iz Koroške so preplavili tribune južnoafriških stadionov s ponosnimi transparenti. Foto: Vid Ponikvar Južnoafriška pravljica se je začela 13. junija 2000 v Polokwaneju. V mestecu, ki leži blizu Krugerjevega narodnega parka, je majhna Slovenija dočakala prvo zmago na največjem tekmovanju. Prvo in za zdaj še edino. Priigral jo je Robert Koren, sledil je znameniti ples nogometašev s podobo Triglava na zelenih dresih. Dogovor o tem, kaj bodo naredili po prvem golu, je padel v hotelu. Med enim izmed neformalnih druženj, s katerimi so slovenski vitezi krepili kolektivno zavest.

Kapetanu tedanje Kekove čete je šlo na roko slabše posredovanje alžirskega vratarja, Samir Handanović pa je na drugi strani vzdržal vse alžirske nalete. Slovenija je zmagala z 1:0 in skočila na vrh lestvice, svet je bil prelep!

Slovenski avtobus je krasil slogan Z enajstimi pogumnimi do konca. Selektor Matjaž Kek je vztrajno ponavljal, da je takšnih 23. Foto: Vid Ponikvar

Reprezentanti so zapuščali prizorišče z nasmeški in mahali navijačem z avtobusa, ki ga je upravičeno krasil slogan Z enajstimi pogumnimi srci do konca.

Po treh polčasih že v osmini finala

Boštjan Cesar, pozneje prvi Slovenec, ki je prebil mejo stotih nastopov za reprezentanco, se je poigral z mladim levom. Foto: Vid Ponikvar Nogometna odprava nas je po enem največjih uspehov reprezentance popeljala na posebno druženje z reprezentanti. Kekova zasedba je obiskala Levji park v Johannesburgu. Sproščenosti ni manjkalo na vsakem koraku, slovenski ''levi'' so srečali afriške. Boštjan Cesar, Valter Birsa in soigralci so radoživo sprejeli v roke in božali mlade kralje živali, nato pa se namerili na Američane. Na reprezentanco, ki je redno nastopala na svetovnem prvenstvu, na tribunah pa jo je spremljalo neprimerno več navijačev kot slovensko. A Kekovi bojevniki še niso rekli zadnje.

V enem najbolj dovršenih polčasov so spomnili na boljši del predstave Katančeve čete proti ZR Jugoslaviji na Euru 2000. Evrogol Valterja Birse, nato hladnokrven zaključek Zlatana Ljubijankića po izvrstni podaji Milivoja Novakovića. Slovenija je vodila z 2:0, nasmihala se ji je zagotovitev osmine finala še pred zadnjim krogom. Znanstvena fantastika? Žal, da. Tisti, ki so prehitro slavili ali delali sklepe še pred drugim polčasom, so bili zelo potrti.

Kdo bo zmagal? Ameriški ali slovenski (super)junak? Na koncu sta se razšla brez zmagovalca. Foto: Vid Ponikvar

Podobno kot v Charleroiju je tudi tokrat sledil divji preobrat, Slovenija pa je bila na koncu še srečna, da je ostala neporažena (2:2). Poraza jo je rešila sodniška napaka, žal pa je ostala brez Nejca Pečnika, ki je utrpel hudo poškodbo gležnja in se po dvoboju v letalu v družbi predsednika Danila Türka predčasno vrnil v domovino.

Capello si je rešil kožo

Matjaž Kek je ostal proti Fabiu Capellu prekratek za en zadetek. Foto: Vid Ponikvar Slovenija je bila s štirimi točkami še vedno najboljša. Odpirale so se ji številne možnosti za napredovanje, tudi takšne, v katerih bi jo med najboljših 16 popeljal celo poraz z Anglijo. Ni se smela uresničiti le računica, po kateri bi Otočani premagali Slovenijo, ZDA pa Alžirijo. Na veliko smolo se je zgodila prav ta. V nepozabni drami, po eni najbolj žalostnih minut slovenskega nogometa.

Kaj se je zgodilo? Kekova četa je v Port Elizabethu namučila favorizirane nekdanje svetovne prvake, ki jih je vodil Fabio Capello in so se prek Slovenije (1:0) rešili sramotnega izpada. Upanje pa je vendarle še igralo za Slovence. Čeprav se jim v tretje v skupini C ni uresničilo in so ostali brez točk, se jim je zaradi razpleta na drugi tekmi med Alžirijo in ZDA nasmihalo napredovanje.

Solze slovenskih navijačev, ko so izvedeli za rezultat na dvoboju med ZDA in Alžirijo. Foto: Vid Ponikvar

V Pretorii je bilo po rednem delu 0:0. Ko je Slovenija že končala dvoboj v Port Elizabethu in so si Angleži z Davidom Beckhamom na klopi močno oddahnili, saj so si vendarle zagotovili napredovanje, je na stotine Slovencev boječe prek vseh mogočih kanalov, ki so bili na voljo, spremljalo konec drugega dvoboja v skupini. Igral se je že podaljšek, v rokah pa so že imeli pripravljen šampanjec. Nato pa jo je zagodel Landon Donovan. Američan, ki je že na tekmi preobratov v Johannesburgu z ostrim strelom razorožil Samirja Handanovića, je tokrat v izdihljajih srečanja popeljal ZDA med 16 najboljših. V zadnjih sekundah.

Ugled slovenskega nogometa zrasel

Reprezentanti po porazu z Anglijo, ko še niso vedeli za razplet druge tekme. Foto: Vid Ponikvar Lahko si predstavljate, kako je bilo na stadionu. Slovenski navijači niso skrivali solza, bilo je tiho, mukotrpno, turobno, slišal se je vsak vzklik. Obenem pa je bilo začutiti tudi polno ponosa, zahval za dosežek, ki bi bil skoraj nagrajen z napredovanjem.

Na koncu je ostalo le pri zgodovinski zmagi. In velikem ugledu, ki ga je bila deležna Slovenija. To je bilo prvenstvo, ko je svet dokončno uvidel razliko med Slovenijo in Slovaško. Prek nogometa je doumel, da sta to dve povsem drugačni državi. Obe reprezentanci sta navduševali na prvenstvu. Slovaki so se celo prek Italije prebili med 16 najboljših, Slovencem pa je zmanjkala le ena točka.

Slovenska odprava je pomahala v slovo črni celini in se vrnila v Slovenijo ob ovacijah navdušenih navijačev, ki so ji namenili kraljevski sprejem.

Spomin na zadovoljne obraze slovenskih navijačev bo ostal večen. Foto: Vid Ponikvar

Pred zadnjim poletom je predsednik krovne zveze Ivan Simič naletel na skupino reprezentantov, ki so mu še pod vtisom spomladanskega pregovarjanja o višini finančnih nagrad namenili pesem ''Simke, lopove.'' To je bila edina temna lisa na južnoafriški pravljici, katere zaščitni znak je bilo neizmerno bratstvo nogometašev. Generacija, ki jo je znal našteti skoraj vsak mlajši ljubitelj nogometa, je ostala še nekaj časa skupaj, nato pa so se izkušenejši člani drug za drugim poslovili.

2000, 2010 ... tudi 2020?

Ostala jih je le še peščica in na selektorskem stolčku dočakala vrnitev Keka. Mariborčana, ki ga jeseni čakajo odločilni dvoboji, po katerih bo jasno, ali bi se lahko Slovenija po desetletnem postu uvrstila na največje tekmovanje.

Slovenija je z visoko zmago v Rigi nad Latvijo (5:0) nakazala, da v kvalifikacijah za EP 2020 nikakor še ni rekla zadnje v boju za najvišja mesta. Foto: Reuters

Po matematičnem zaporedju so okrogle letnice (2000, 2010) kot nalašč za druženje slovenskih nogometašev z elito. Če bo tako tudi prihodnje leto, bi lahko pravljico 3.0. dočakali že kaj kmalu. Zakaj pa ne ...

