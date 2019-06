15-letni Aljaž: Če želiš biti najboljši, kolesarstvo ne more biti hobi, biti mora kot služba #video

Ob 15. obletnici športnega portala Sportal na spletnem mediju www.siol.net vam predstavljamo dva perspektivna športnika, ki sta stara prav toliko kot Sportal.

Zgodbo o košarkarici Zali Šrot ste si lahko prebrali že zjutraj, zdaj dodajamo še eno: življenjsko prigodo in zrelo razmišljanje 15-letnega Aljaža Turka, člana kolesarskega kluba Adria Mobil.

"Kolesar ne moreš biti samo takrat, ko si na kolesu, kolesar si tudi, ko si na treningu, ko si doma, v šoli, s prijatelji. Kolesarjenje te spremlja povsod," poudarja Aljaž, ki na kolo pomisli že takoj, ko zjutraj vstane. "Kolesarstvo me spremlja v vsaki minuti življenja in v tem res uživam."

Mladi Novomeščan se s kolesarstvom ukvarja od 11. leta starosti. "Zelo hitro mi je postalo dolgočasno, da sam s sabo tekmujem okrog hiše, želel sem si tekmovati s preostalimi," priznava mladenič z zelo zrelim pogledom na svet.

"Vem, da bom na vsaki dirki zmagovalec, če se bom potrudil po svojih najboljših močeh, a ne zmagovalec kot tisti, ki prvi pripelje v cilj, ampak zmagovalec sam pri sebi. To me spremlja, to je moj vodnik," pravi Aljaž, ki spretno krmami tudi med šolskimi obveznostmi. "Moj urnik je res natrpan, a če se organiziram, čas mine lepo in ni nobene muke," pravi.

Zaveda se, da če želi biti vrhunski kolesar, kolesarstvo ne more biti zgolj hobi. "Biti mora kot služba. V njej pa si najboljši, če jo opravljaš s srcem in v tem uživaš."

Obljublja, da bo v kolesarstvu vztrajal in poskušal splezati do čim višje stopničke, a "tudi če mi to ne bo uspelo, mi bo to dodatna šola za življenje".



Več o Aljažu lahko izveste v zgornjem videu. Vabljeni k ogledu.

Na kratko. 10. junija 2004 je luč spletnega sveta ugledal SiOL Sportal kot poseben športni zavihek Siol.net. Od takrat vam poskušamo približati šport. Za vas poročamo z največjih tekmovanj, obenem pa priložnosti ne ponujamo le vrhunskemu športu.



Pred petnajstimi leti bi vas nagovorili s "spoštovane bralke, cenjeni bralci", danes vam želimo ponuditi več. Več videa, fotografij … Zato, spoštovane obiskovalke, cenjeni obiskovalci, dovolite nam, da si v nadaljevanju meseca osvežimo spomin na Sportalovih 15 let.



Hvala vsem, ki ste sooblikovali naš medij, hvala vsem, ki ga spremljate.