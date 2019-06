Zali(ni)h petnajst let

Kje ste bili pred petnajstimi leti? Kaj sta takrat počela Luka Dončić in Primož Roglič? Kdo je Zala Šrot? In kaj je takrat prinašal klik na vaš in naš Sportal? Mimogrede, prvi klik, saj prav danes praznujemo 15 let.

Spoznajte Zalo. Zala Šrot - petnajstletna košarkarica konjiškega kluba in reprezentantka do 16 let. Prihaja iz savinjskega košarkarskega bazena, ki je v svet poslal kar nekaj odličnih košarkarjev, na čelu z Juretom Zdovcem. V družbi, razredu, klubu ali reprezentanci ena od mnogih, a vendarle edinstvena in nekaj posebnega. Pod koši se na kamero ne ozira. Bolj zadržana je pred mikrofonom, a po drugi strani toliko bolj iskrena.

Pove, kar misli. Brez obrabljenih fraz. Še več bo povedala v prihodnjih letih. Predvsem pod koši. Potem ko je odložila odbojkarske copate in se nepreklicno odločila za košarko, ne skriva svoje osredotočenosti in predanosti športu. Njena največja prednost pa je to, da je glavnina poglavij v njeni knjigi še praznih. Vse je pred njo. Kariera, življenje. Sama odloča o svoji usodi.

Foto: Sportal

15 let

Da, petnajst let. Veliko in malo. Skoraj štiri olimpijade. Pri petnajstih letih je športnik še nepopisan list. Po drugi strani pa se nato v desetletju in pol pogosto odvije osrednji del kariere prenekaterega športnika ali športnice. Konkretno, najuspešnejša slovenska športnica v zgodovini Tina Maze se je v takšnem časovnem odseku razvila od najstniške debitantke do večkratne svetovne in olimpijske prvakinje ter zmagovalke skupnega seštevka svetovnega pokala.

In navsezadnje, pred petnajstimi leti smo Luko Dončića poznali le obiskovalci Slovanovih tekem, kjer je čakal, da bo ob odmorih očetovih tekem skočil na parket in poskušal žogo spraviti do obroča. Desetletje starejši Primož Roglič pa se je kot obetaven skakalec "podil" po tekmah FIS, celinskega pokala in mlajših kategorij, ob omembi rumene majice pa je pomislil predvsem na številko vodilnega v svetovnega pokalu. V smučarskih skokih, da ne bo pomote.

Foto: Sportal

Sportalovih 15

15 let, torej. Toliko jih prav danes zaznamuje tudi SiOL Sportal. Koliko porazov, koliko padcev, krvi, poškodb, pa afer, strupenih puščic v javnem pranju umazanega perila, šokov, tragedij … Zveni znano? Žal, pogosto kar medijsko ogledalo leta 2019. Da pa ne bi bila kriva le okolica, priznajmo: koliko zatipkanih besed, napačnih poimenovanj fotografij, ponesrečenih naslovov, spregledanih dogodkov …

Toda … Mar se ne bi raje oklenili privilegija delovanja v športni sferi in se vprašali, o koliko zmagah smo pisali, o koliko neverjetnih podvigih, spektakularnih golih ali koših, pa o kolajnah, takšnih in drugačnih junakih, solzah sreče in drugih trenutkih, ki so tudi v časih družbene in ekonomske krize prinašali pozitivne vibracije? Kar nekaj zgodb smo že delili z vami. Veliko jih želimo tudi v prihodnje. Kot Zala.

Na kratko. 10. junija 2004 je luč spletnega sveta ugledal SiOL Sportal kot poseben športni zavihek Siol.net. Od takrat vam poskušamo približati šport. Za vas poročamo z največjih tekmovanj, obenem pa priložnosti ne ponujamo le vrhunskemu športu.



Pred petnajstimi leti bi vas nagovorili s "spoštovane bralke, cenjeni bralci". Danes vam želimo ponuditi več. Več videa, fotografij … Zatorej, spoštovane obiskovalke, cenjeni obiskovalci, dovolite nam, da si v nadaljevanju meseca osvežimo spomin na Sportalovih 15 let. Že danes vam bomo predstavili še enega našega vrstnika, nato pa vsak dan eno zgodbo, ki nas je zaznamovala.



Hvala vsem, ki ste sooblikovali naš medij, hvala vsem, ki ga spremljate.