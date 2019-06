Dragićeve solze sreče in zadovoljstva ob zaključku pravljice #video

Slovenska košarkarska reprezentanca je leta 2017 na Finskem in v Istanbulu spisala zgodovino in prišla do zlate medalje.

Slovenska košarkarska reprezentanca je leta 2017 na Finskem in v Istanbulu spisala zgodovino in prišla do zlate medalje. Foto: Vid Ponikvar

Kot največji ekipni uspeh v zgodovini Sportala je treba poudariti zlato medaljo slovenskih košarkarjev na evropskem prvenstvu v Helsinkih in Istanbulu. Kapetan Goran Dragić, mladenič Luka Dončić, selektor Igor Kokoškov in druščina so nadgradili delo preteklih generacij, ki so neuspešno iskale pot do tako želene medalje. Pred dvema letoma jih je celo pripeljala povsem na vrh Evrope.

Leta 2004 je Sportal ugledal luč sveta in takrat še ni bilo govora, da bi slovenska košarkarska reprezentanca naredila odmeven rezultat na evropskem prvenstvu. Smernice so se začele spreminjati z letom 2005 in Eurobasketom v Beogradu, ko se je ustvaril tudi navijaški kult.

Slovenija je v preteklosti sicer imela številne odlične posameznike, vendar se jim ni uspelo povezati v celoto, da bi na večjem tekmovanju prišli do odličja.

Slovenija dočakala Dončića in naturaliziranega Randolpha

Veliko pozitivnega prizvoka je leta 2017 prinesel vsega 18-letni Luka Dončić, ki ga je Slovenija pričakovala že tako dolgo. Vendarle je odšel v svet pri le 13 letih. Novo domovanje je našel pri Real Madridu, kjer se je izoblikoval v vrhunskega košarkarja.

Pred 19. julijem 2017 ni zaigral na nobeni uradni tekmi kakšne od mlajših selekcij Slovenije. Vsa pozornost je bila usmerjena vanj, kajti kapetan izbrane vrste Goran Dragić se je zaradi pravil lige NBA priključil šele 1. avgusta.

Anthony Randolph je bil v zaključku evropskega prvenstva med ključnimi igralci slovenske reprezentance. Foto: Vid Ponikvar

In prav Gogi je bil ključen mož celotne reprezentančne akcije. Videti je bilo, kot da je spremenil mišljenje in začel verjeti, da je ekipa sposobna narediti nekaj večjega na evropskem prvenstvu. Živel je za ekipo in cilj, h kateremu je stremel že vrsto let. Večkrat je poudaril, da je to njegova zadnja reprezentančna akcija, zato se je obnašal kot pravi vodja na parketu in tudi zunaj njega.

S svojim pristopom je za seboj potegnil celoten voz. Vsi so mu sledili, tudi naturalizirani Anthony Randolph.

"Od prvega trenutka se fantje v slovenski reprezentanci, pri čemer mislim tako na igralce kot tudi celotno spremljevalno osebje, trudijo, da bi se počutil domače. Vesel sem, da sem tukaj. O Sloveniji sicer, roko na srce, nisem vedel prav veliko. Pravzaprav nič. Google mi je bil v veliko pomoč. Nekaj sem si prebral, pogledal … Zdaj pa se učim iz dneva v dan. Spoznavam vašo državo," je kmalu po prihodu v reprezentanco dejal uvoženi košarkar.

Srbski strokovnjak z drugačnim prijemom

Prav posebno mirnost je slovenskim košarkarjem vnesel srbski strokovnjak Igor Kokoškov. Za Srbe je sicer značilno, da so temperamentni, vendar je Kokoškov pravo nasprotje. Poleg tega je večji del življenja že delal v ZDA, kjer je bil večinoma pomočnik trenerjev ekip v ligi NBA, v pretekli sezoni pa je celo postal prvi evropski trener na čelu NBA-moštva. Vodil je Phoenix Suns.

Znal je razdeliti vloge košarkarjem, ki niso vihali nosu, kot smo bili to vajeni v preteklosti, če niso bili povsem v prvem planu.

Igor Kokoškov je kot prvi namenil Luki Dončiću večjo minutažo. Foto: Vid Ponikvar

Tik pred odhodom na EuroBasket so košarkarji prejeli še pravo injekcijo energije. V razprodanih Stožicah so na pripravljalni tekmi premagali Hrvaško, apetiti pa so začeli naraščati.

Po mesecu in pol je prišel čas, da se košarkarji v celoti zakopljejo v delo. Pisal se je 31. avgust, ko je Slovenija odigrala prvo tekmo na evropskem prvenstvu. Jaka Blažič, Vlatko Čančar, Žiga Dimec, Luka Dončić, Edo Murić, Aleksej Nikolić, Klemen Prepelič, Matic Rebec, Gašper Vidmar, Saša Zagorac, Anthony Randolph in kapetan Goran Dragić so bili tisti možje, ki jih je Kokoškov odpeljal na Finsko, kjer je Slovenija igrala s Poljsko, gostiteljico Finsko, Grčijo, Islandijo in Francijo. Pet tekem, pet zmag.

Iz Finske v Turčijo z odliko

Sicer pa ni bilo malo takšnih, ki so po dveh uvodnih zmagah zmajevali z glavo, da tudi letos ne bo nič z odmevnim rezultatom. Ko sta padli velesili Grčija in Francija, je postajalo v glavah slovenskih navijačev vse bolj vroče.

"Na nobeni tekmi nismo mogli kalkulirati. Od začetka do konca smo morali igrati s pravo miselnostjo. Držali smo kontinuiteto energije in bili osredotočeni. Kemija se ustvarja z zmagami. Imamo mlado ekipo. Vse je lažje, če zmaguješ. Tudi v nadaljevanju nimamo kaj kalkulirati. Pristop mora biti enak. Boriti se moramo kot levi," je po uvodnem delu prvenstva poudarjal Igor Kokoškov.

Tekme v Helsinkih

Slovenija : Poljska 90:81

Finska : Slovenija 78:81

Slovenija : Grčija 78:72

Islandija : Slovenija 75:102

Slovenija : Francija 95:78

V osmini finala je naslednja v vrsti stala Ukrajina, v slovenskem taboru pa so bili zaradi igre, ki so jo kazali na Finskem, prepričani, da bo tekmec padel. In je. Ko je na koncu tekme na semaforju pisalo Slovenija : Ukrajina 79:55, je bilo jasno, kdo je bil vladar v dvorani v Istanbulu. In kaj je kapetan Dragić povedal po uvrstitvi med najboljših osem?

Finale pred finalom v četrtfinalu

Pravo košarkarsko poslastico smo spremljali v četrtfinalu, v katerem sta se pomerili Slovenija in Latvija. Izjemno razburljiva tekma za košarkarske sladokusce. Slovenija : Latvija 103:97 je bil končni rezultat, sicer pa smo spremljali pravi obračun med latvijskim orjakom Kristapsom Porzingisom in Dončićem, ki bosta v naslednji sezoni celo soigralca pri ekipi Dallas Mavericks. Porzingis je bil s 34 točkami nerešljiva uganka, prav tako tudi Dončić s 27 točkami. Kapetan Dragić je dal eno manj.

Dragić in Dončić - tvorca velikega uspeha. Foto: Vid Ponikvar

Glede na prikazano so mnogi dejali, da je bil to finale pred finalom, saj sta ekipi do takrat pokazali največ.

"Velik uspeh za Slovenijo, igralce, trenerje. Če se dotaknem tekme, moramo pohvaliti Latvijo. Pokazala je, da se zna vrniti. Tekma je bila fizično zelo naporna. Opravili smo izjemen posel. To je bil ekipni uspeh. Zdaj imamo dva dneva prosto. Proti Španiji ne bo lahko, a če želiš dobiti medaljo, moraš premagati najboljše," je bil po tekmi presrečen Dragić, a vidno utrujen, saj je imel zadnja dva dneva nekaj težav z zdravjem: "Sem izmučen, a zdaj ni časa za jokanje. Gremo na glavo in po kolajno."

Scariolo se je že pred tekmo opravičeval španskemu narodu; prva slovenska medalja

Slovenijo je zajela evforija. Sicer je v polfinalu nasproti stala velika Španija, a smo prvič v zgodovini doživeli, da se je selektor Sergio Scariolo že pred tekmo "opravičeval" španskim medijem, ker je videl, kako močna je Slovenija. Na novinarski konferenci je govoril, kako hitro igra naša izbrana vrsta. Prebivalce Iberskega polotoka je pripravljal na poraz.

Slovenija : Španija 92:72 je dovolj zgovoren podatek, da je bil strah italijanskega strokovnjaka upravičen. Slovenija je bila v velikem finalu in prišla do zgodovinske medalje. Splet je pregorel. Navijači so iskali poti do Turčije. Kokoškov in druščina pa: "Ni še konec."

Velika zmaga je imela posebno težo za Gašperja Vidmarja, ki je prav na dan zgodovinske zmage dopolnil 30 let: "Igramo drug za drugega. Pomagamo si. Žoga lepo kroži. To je največja zmaga v karieri, ampak do nedelje. Ključ je bil to, da smo si zmage želeli bolj kot oni. Vse smo pustili na parketu. Borili smo se in pomagali drug drugemu. Fenomenalno je bilo, da so nas prišli navijači v Istanbul obiskat v takšnem številu. Upam, da jih bo v nedeljo še več."

Prišel je 17. september in zgodovinski dan za Slovenijo

"Finale se ne igra. Finale se zmaguje," so pred zgodovinskim obračunom s Srbijo poudarjali košarkarji. Ne le slovenski, tudi Srbi so se videli na vrhu. Ne zgolj trener Aleksandar Đorđević in košarkarji, temveč tudi mimoidoči na srbskih ulicah. Tam je bilo slišati kar nekaj zbadljivk na račun srbsko obarvane reprezentance Slovenije.

Goran Dragić je dočakal medaljo in kot kapetan celo veliki pokal. Foto: Vid Ponikvar

A je bilo v Istanbulu vse pripravljeno za slovensko slavje. Že zjutraj v preddverju hotela, kjer smo prebivali novinarji, se je zgodil prav poseben trenutek. Ob receptorski mizi je bil namreč ekran in na njem zapisani prihodi letal iz Slovenije. Že takrat je bilo jasno, da bo v Turčijo pripotovalo ogromno slovenskih navijačev, ki so našli raznorazne načine prevoza, da so le prišli v Istanbul in želeli biti del zgodovinskega uspeha.

Več kot pet tisoč se jih je zbralo v dvorani in na koncu so bili poplačani za dolgo pot. Goran Dragić, Luka Dončić in soigralci so pokazali novo izjemno predstavo. Tudi zadnji tekmec na prvenstvu je padel. Slovenija : Srbija 93:85 in Slovenija je postala evropski prvak!

Dragić ni mogel brzdati čustev

"V domovino se vračamo kot evropski prvaki," je iz Turčije sporočil Dragić, ki je bil izbran za najkoristnejšega igralca turnirja, v najboljši peterki prvenstva pa mu je družbo delal Dončić.

Tudi v Ljubljani so bili košarkarji deležni lepega sprejema, prav poseben trenutek pa je čakal kapetana Dragića. Ko je ves utrujen po vseh obveznostih in sprejemih že imel v mislih zaslužen počitek, ga je čakalo presenečenje. Ob robu prvenstva je Planet TV obiskal muzej Dražena Petrovića v Zagrebu. Mama pokojnega košarkarskega virtuoza Biserka Petrović je ob tej priložnosti podarila dres in prosila: "Predajte ga Goranu Dragiću."

In reakcija, ko je kapetan slovenske reprezentance prejel dres, je romala široko po svetu. Čustev ni mogel skriti. Posnetek je obšel svet in vsi so se čustvenemu dogodku priklanjali. Dan pozneje je Biserka gostovala v studiu Planet TV. Z obiskom jo je presenetil tudi Dragić in ji poklonil svoj dres.

Slovenska košarkarska pravljica se je tako končala najlepše mogoče.