Ena tekma, dve slovenski zgodbi: vzpon in sramota

"To je Slovenija, ki obeta. Vsak dan pač ne zmagaš z rezultatom 5:0," je po gladki kvalifikacijski zmagi nad Latvijo v Rigi (5:0), ki Slovenijo ohranja v boju za nastop na evropskem prvenstvu 2020, dejal selektor Matjaž Kek in stisnil roko tokratnemu tekmecu Slaviši Stojanoviću. Ta je po visokem porazu dejal, da ga je zaradi končnega scenarija sram.

Foto: Reuters

Prvi reprezentančni ustvarjalec Josip Iličič je kaj hitro pozabil na prečko, ki jo je pri rezultatu 0:0 na četrti tekmi kvalifikacij za Euro 2020 stresel v Rigi. Kmalu po njegovem mojstrskem strelu je namreč Domen Črnigoj z dvema goloma unovčil občutno in očitno slovensko premoč. Še pred odhodom na osrednji odmor je dva gola prispeval še Jojo sam. Ko se nato vsi rezervisti še niso dobro razporedili po klopi, se je v objemu soigralcev po prižgani petardi znašel še Miha Zajc. "Morda bi lahko zabili še kakšen gol. A tudi z rezultatom 5:0 moramo biti zadovoljni," se je po tekmi pošalil Iličič, vesel, da mu je s soigralci uspelo iz misli pregnati celovški poraz proti Avstriji. "Dejstvo pa je, da Avstrija ni skromna reprezentanca. A o tem bomo še govorili. Zdaj smo dokazali, da zmoremo. Še vedno smo v igri. Pokazali smo pravi značaj," je dejal 31-letni zvezdnik slovenske vrste.

"Sanje vsakega nogometaša"

S še veliko bolj širokim nasmehom je iz slačilnice prikorakal Domen Črnigoj. Prvič v karieri je namreč zatresel mrežo tudi v reprezentančni majici. Najprej je poklical očeta, ki je tekmo spremljal v domačem Kopru. Čustvenega vrtiljaka ni skrival. Nato je stopil še pred sedmo silo. "To so sanje vsakega nogometaša. Težko je vse skupaj opisati. Mnogi pač nikoli ne bodo deležni teh občutkov. Vesel sem. Sprva priložnosti, zdaj še golov. To je potrditev dobrega dela in spodbuda za nadaljnje delo. Jasno, vesel pa sem, da ostajamo v igri za Euro. Verjamem, da nas lahko ta tekma dvigne. Boriti se moramo naprej in iztržiti čim več točk," je dejal 23-letni igralec s sredine igrišča.

Kek: Slovenija, ki obeta

Razširitve baze strelcev,ki bi skorajda zajela tudi vidno motiviranega in gola lačnega Luko Zahoviča, je bil vesel tudi selektor Matjaž Kek. Še bolj odziva na petkov poraz v Avstriji. Pred vročim septembrom tako upanje za Euro 2020 še tli, čeprav daje selektor vtis, da ga bolj kot to zanima celostna slika z dolgoročnim pogledom. "Vsak dan v gosteh pač ne zabiješ 5 golov," se je hudomušno nasmehnil Mariborčan na reprezentančni klopi. "Fantom čestitke za dober zaključek sezone. Pričakovana zmaga. Svoje smo naredili," je pred nočnim poletom v domovino razmišljal Kek in dodal: "Ko sem prevzel Slovenijo, sem vedel, kaj me čaka. To je proces, ki bo še trajal. Tudi jaz bom v tem obdobju še spoznaval značaj igralcev in ekipe."

Petarda brez odmeva

A tako kot po le dveh točkah na prvih tekmah gladka baltska zmaga v slovenski tabor ni prinesla evforije, tudi v latvijskem taboru po še četrtem zaporednem porazu večjega razočaranja ni bilo čutiti. Deloma zaradi realnih in skromnih pričakovanj, še bolj pa zaradi hladnega odnosa do izbrane vrste ali kar nogometa na splošno. V Rigi, kjer veliko bolj cenijo svoje košarkarje ali hokejiste, bi na dan tekme namreč zaman iskali kakšne oglase, ki vabijo na tekmi. Malce pred tekmo pa tudi na ulicah, ki obkrožajo atletski štadion, ni bilo čutiti niti kančka navijaškega utripa. Tudi igralski odnos je temu primeren. Očitno je bilo, koga to nogometno stanje duha najbolj moti. Slovenca. Slavišo Stojanoviča, ki je bil pred tremi meseci ustoličen na latvijsko klop.

Kako bi Slovenci sprejeli 0:5?

"Lepo je, da so Latvijci tako zelo prijazni ljudje. Veste, v moji Sloveniji bi po takšnem porazu le stežka stopil na ulico. Delovali smo kot sparing partner," je v čustvenem monologu latvijskim novinarjem pripovedoval Slave. Poraz je označil za sramoto. "Tudi meni ni vseeno. Ni mi lahko takole izgubiti pred Slovenci. Prevzemam pa svoj del odgovornosti," je dejal in potožil nad skromno bazo razpoložljivih kakovostnih igralcev. A bolj ga moti manko reprezentančnega kulta. "Reprezentančni dres bi moral biti največ. Zanj se je treba boriti. Bil sem na hokejskih in košarkarskih tekmah. Vem, da so ljudje tukaj lahko strastni. Tukaj pa … Nekaj se bo moralo spremeniti. Do zdaj nisem bil uspešen pri gradnji pravega reprezentančnega duha," je še dejal nekdanji slovenski selektor.