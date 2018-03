[video: 62136 / ]

… leta 2009 je nekdanja slovenska smučarska tekačica Petra Majdič dosegla eno od največjih zmag v karieri. V zibelki tega športa, na Norveškem v Trondheimu, je slavila na kraljevski preizkušnji, 30-kilometrski razdalji v klasični tehniki.

Do takrat je Majdičeva zmagovala predvsem na šprintih, dobila pa je tudi eno desetkilometrsko preizkušnjo, a na najdaljši razdalji nikoli ni stala na vrhu zmagovalnega odra. Sredi tekme ni kazalo na velik uspeh slovenske tekačice. Zdelo se je, da je že v izgubljenem položaju, saj je za največjima tekmicama za skupno zmago Poljakinjo Justyno Kowalczyk in Finko Aino Kaiso Saarinen zaostajala že za več kot pol minute.

Tako se je Petra Majdič pred osmimi leti veselila svoje edine zmage na kraljevski, 30-kilometrski preizkušnji. Foto: Reuters

Na polovici je zgrešila boks za menjavo smuči in nadaljevala s "starimi", medtem ko so si nasprotnice nadele sveže. A to ni ustavilo Majdičeve, ki je v zadnjih sedmih kilometrih stvari postavila na glavo. Štiri kilometre pred ciljem je bila pred njo le še Kowalczykova, a Poljakinja je kaj kmalu gledala v hrbet Slovenki, ta je švignila mimo nje in ciljno črto prečkala s skoraj 12 sekundami prednosti pred vso konkurenco.

"To je bila nora dirka, ta dekleta so nora in to je nora zmaga. Prav gotovo največja do zdaj. To je zmaga na 30 kilometrov v klasični tehniki na Norveškem. Več mi osebno pomeni le še zlato olimpijsko odličje," je bila navdušena Majdičeva.

Zgodilo se je še …

Leta 1960 je pokojni ameriški košarkar Wilt Chamberlain (Philafelphia) postavil rekord v številku točk na tekmi končnice, dosegel je 53 točk.

Leta 1961 je pokojni kanadski hokejist Gordie Howe posta drugi NHL-ovec s 500 zadetki. Pred njim je v sezoni 1957/58 to uspelo Mauriceu Richardu.

Leta 1971 je v finalu 59. odprtega prvenstva Avstralije Ken Rosewall premagal Arthurja Ashea (6:1, 7:5, 6:3), v ženski konkurenci pa je Margaret Court premagala Evonne Goolagong (2:6, 7:6, 7:5).

Leta 1974 je nogometna reprezentanca Zaira v finalu afriškega pokala v Kairu z 2:0 premagala Zambijo in postala afriška prvakinja. Oba zadetka za zmagovalce je zabil Mulamba N'Daye.

Leta 1998 je nekdanja alpska smučarka Urška Hrovat na slalomu v Crans Montani četrtič zmagala na tekmah za svetovni pokal. Hrovatova je sicer v svetovnem pokalu petkrat stala na zmagovalnem odru. Enkrat se je na stopničke povzpela tudi na svetovnih prvenstvih, in sicer je bila v Sierra Nevadi leta 1996 bronasta v slalomu.

Leta 2008 je nekdanja slovenska tekačica na smučeh Petra Majdič na prologu v Bormiu končala na petem mestu, kar je pomenilo, da je osvojila mali kristalni globus v seštevku šprinta. To je bil za Majdičevo prvi mali kristalni globus, pozneje je osvojila še dva, oba v šprintu (2009, 2011).

Leta 2009 je na veleslalomski tekmi na finalu svetovnega pokala v Areju nekdanja slovenska alpska smučarka Tina Maze prepričljivo zmagala. Pred najbližjo zasledovalko in dobitnico malega veleslalomskega kristalnega globusa Finko Tanjo Poutiainen je imela kar sekundo in 12 stotink prednosti.

Leta 2012 je Tina Maze zadnji smuk sezone v Schladmingu končala na tretjem mestu. To so bile za Mazejevo prve stopničke v smuku v tisti sezoni, v kateri se je v vseh disciplinah vsaj na eni tekmi uvrstila med najboljše tri.

Leta 2015 je slovenski deskar Žan Košir je na paralelnem slalomu v Winterbergu končal na petem mestu in osvojil še mali slalomski kristalni globus. Že pred tem si je zagotovil zmago v skupnem in veleslalomskem seštevku.

Leta 2015 je smučarski skakalec Peter Prevc na tekmi svetovnega pokala v Oslu osvojil drugo mesto. Za zmagovalcem, Nemcem Severinom Freundom je zaostal za zgolj 0,3 točke.

Rodili so se ...

1912 – pokojni angleški nogometaš Cliff Bastin

1944 – nekdanji češki hokejist Václav Nedomanský

1944 – nekdanji angleški nogometaš Bobby Smith

1946 – ameriški košarkar Wesley Sissel »Wes« Unseld

1955 – nekdanji argentinski nogometaš Daniel Bertoni

1962 – nekdanji francoski nogometaš Bruno Bellone

1969 – nekdanji ameriški košarkar Larry Johnson

1972 – nekdanji poljski nogometaš Roman Dąbrowski, znan pod imenom Kaan Dobra

1975 – nekdanji angleški nogometaš Steve Harper

1977 – pokojni japonski nogometaš Naoki Matsuda

1978 – nekdanji nizozemski plavalec Pieter van den Hoogenband

1979 – nekdanji francoski nogometaš Nicolas Anelka

1984 – hokejist Andrej Tavželj

1988 – ameriški košarkar Stephen Curry

1990 – valižanski nogometaš Joe Allen

1990 – madžarski nogometaš Tamás Kádár

1990 – islandski nogometaš Kolbeinn Sigþórsson

1997 – ameriška telovadka Simone Biles