35-letna Katja Višnar, ki se za trening pogosto udeležuje rekreativnih tekaških prireditev, ki sodijo pod okrilje pokroviteljev slovenske nordijske reprezentance, je danes v Radencih zmagala na desetkilometrski razdalji.

Kot je povedala v cilju, se je tekaške preizkušnje v Radencih lotila predvsem kot del trenažnega procesa. "Pripravljam se na še eno sezono. O čem drugem niti nisem razmišljala. Cel april sem uživala na snegu, potem pa že začela s treningi. S pomisleki, ali bi kariero nadaljevala ali ne, se niti nisem ukvarjala," je povedala za Val 202.

Z Norveške v slovenski turistični biser

"Ola (njen partner Ola Vigen Hasttestad je tudi pomočnik glavnega trenerja slovenske reprezentance v smučarskem teku Nejca Brodarja, op. a.) mi je dejal, naj vztrajam, saj sem prejšnje leto res kakovostno trenirala in ravno to me je dvignilo na neko določeno raven. Ravno zato mislim, da so rezultati lahko samo enaki, če ne celo boljši," je optimistična Gorenjka, ki se je z družino ustalila na rodnem Bledu, kjer sin Ludvik tudi obiskuje vrtec.

Višnarjeva na večeru šampionov skupaj z življenjskim sopotnikom, nekdanjim olimpijskim prvakom v smučarskem teku, danes pomočnikom glavnega trenerja slovenske reprezentance v smučarskem teku, Olo Vignom Hattestadom. Foto: Mediaspeed

V Radence je sicer družina Višnar-Hattestad pripotovala z avtomobilom, čeprav so sicer sprva pot nameravali opraviti z avtodomom, ki so ga kupili, a jim ga še niso dostavili. "Nameravali smo v Radencih ostati nekaj dni, saj so tukaj temperature bolj primerne za trening kot na Gorenjskem. Tudi ceste so čudovite, tako za tek kot za rolke."

Letošnje poletje bi Višnarjeva več časa rada preživela doma (Bled, op. a.), kjer ima dokaj ugodne pogoje za trening. Za nameček več deklet iz slovenskih nordijskih vrst prihaja iz tistega dela Slovenije, zato lahko trenirajo skupaj, šele novembra pa načrtuje prve treninge na snegu.