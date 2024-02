Če ni to najlepši dokaz, da ljubezen ne pozna meja?

Ptički žvrgolijo, pomlad se že počasi prebuja, sonce je vse toplejše, srca pa žarijo od ljubezni. Valentinovo je praznik svetega Valentina, v številnih kulturah, to se je razpaslo zlasti na zahodu, se danes izkazuje ljubezen. Športna srca so močna. Tokrat smo vzeli pod drobnogled tiste, ki so se zaljubili, čeprav ne prihajajo iz iste države.