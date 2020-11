Smučarski tekači zadovoljni s treningi na Dachsteinu

Najboljši slovenski reprezentanti v teku na smučeh so se vrnili s priprav na ledeniku Dachstein v Avstriji, kjer so bili zadovoljni s treningi in prvimi testiranji opreme za zimsko sezono. Po vadbi v Planici in Dobbiacu so bile to prve snežne priprave pred tekmami za svetovni pokal v naslednjem ciklusu.