Smola našega športnika: zbuja se v bolečinah

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pred Miho Šimencem niso najbolj prijetni dnevi. Naš najboljši tekač na smučeh se zadnje mesece spopada s precej neprijetno poškodbo. Za zdaj še vztraja in upa, da bo vendarle lahko tekmoval v novi sezoni. Poškodba je tako nerodna, da si zjutraj niti nogavic ne more obuti.

Miha Šimenc je lani nanizal nekaj izjemnih rezultatov. Foto: Peter Podobnik/Sportida

V zadnji sezoni je pisal zgodovino slovenskega teka

Miha Šimenc je v zadnji sezoni pisal zgodovino slovenskega moškega teka na smučeh. Morda so njegovi rezultati ostali nekoliko v senci rezultatov Anamarije Lampič, a dejstvo je, da se naš tekmovalec vedno bolj bliža svetovni konkurenci.

V zadnji sezoni se je med posamezniki dvakrat prebil med deset najboljših tekmovalcev, kar je bilo še dve leti nazaj znanstvena fantastika za moški slovenski tek na smučeh. Šimenc je letos v italijanskem Val di Fiemmeju v klasičnem sprintu zasedel osmo mesto, v švedskem Areju pa je bil v prostem sprintu sedmi in za las zgrešil finale.

"Če bi šel zdaj na operacijo, bi bila sezona izgubljena." Foto: Grega Valančič/Sportida

Apetiti za novo sezono so bili visoki in tudi želja po napredku je bila velika. Ko smo Miho vprašali, kako potekajo priprave, je ta le skomignil z rameni in zmajeval z glavo.

"Ne morem reči, da sem zadovoljen. Poškodba (diskus hernija, op. p.) mi je povsem spremenila načrte. Dnevno se ubadam s poškodbo in poskušam doseči stanje, da nimam bolečin na treningu. Še zmeraj čutim bolečine, ampak vseeno smo se odločili, da z operacijo počakamo. Če bi šel zdaj na operacijo, bi bila sezona izgubljena. Poskušal bom iti v sezono, saj imam možnosti, da se stanje izboljša. Če se do začetka sezone ne bo izboljšalo, potem zagotovo sledi operacija."

Samo da je z ekipo, mu daje boljši občutek

Njegove trenutne prioritete so zdaj povsem drugačne. Njegova prva želja je, da v sezono vstopi brez bolečin. Zato dnevno dela posebne vaje (pilates) in trudi se, da se lahko čim več priključi ekipi.

"Če sem v dobrem stanju, grem z ekipo na priprave. Poskušam se priključiti na kakšen trening, sicer pa treniram po svojem programu. Ne morem delati hitrih treningov, a pomembno je, da smo skupaj. Že občutek, da sem z ekipo, mi veliko pomeni."

Miha Šimenc s svojimi kolegi. Foto: SloSki

Šele pol se obremenjeval s sezono

Poškodba se mu vleče že zadnje tri mesece in težko mu je, ko niti ne ve, ali bo lahko normalno tekmoval. Še najbolj ga moti, da se zjutraj zbuja z bolečino in ne more delati stvari, ki si jih želi.

"Še nogavic si ne morem normalno obuti … Zelo nerodno je. Vem, da ima kar nekaj ljudi tovrstne težave, a to mi je najtežje. Moj prvi cilj je, da to stanje izboljšam. Šele potem se bom obremenjeval s sezono in si bom postavljal kakšne bolj konkretne cilje," nam je pogovoru zaupal 24-letni Logatčan.