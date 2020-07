Smučarski tekači zadovoljni s treningi na Pokljuki in Rogli

Slovenska reprezentanca A v teku na smučeh je sklenila dvotedenski sklop treningov na Pokljuki in Rogli. To so bile prve skupne priprave po koncu sezone. Med zadnjimi ni bilo Anamarije Lampič, najuspešnejše iz ekipe v minuli zimi, ki je vadila z italijansko reprezentanco.

Pod vodstvom glavnega trenerja Nejca Brodarja so vadili Eva Urevc, Miha Šimenc, Janez Lampič in Luka Markun, Lampičeva pa se je priključila italijanski ekipi, s katero je teden dni trenirala v dolini Fiemme, nato pa še en teden v Anterselvi.

"Veste kakšna so bile razmere, ko se je sezona končala in smo sledili ukrepom za zajezitev epidemije, v maju in juniju pa so priprave večinoma temeljile na dnevnih treningih, saj so bili tekmovalci doma. Ta sklop na Pokljuki in Rogli je bil pravzaprav prvi skupni trening, da smo nekam šli. Kaj dosti se za nas ni spremenilo, fantje in punce so trenirali po programu, tako da se ne bojim da je nastal kakšen primanjkljaj. Upam, da bo epidemiološka situacija takšna kot je treba, da bodo vse priprave do začetka zime potekale po programu, kot smo si ga začrtali," je pojasnil Brodar.

"Upam, da bo epidemiološka situacija takšna kot je treba, da bodo vse priprave do začetka zime potekale po programu, kot smo si ga začrtali," je dejal Nejc Brodar. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

"Zdaj sledi teden regeneracije oziroma počitka, za kakšen dan ali dva bodo lahko skočili tudi na morje, če bodo želeli. Naslednji teden je na vrsti drugo testiranje na terenu, potem gremo za tri ali štiri dni v Planico. Nato bomo teden dni doma, za tem pa sledi nov udarni teden na Pokljuki. Tam bo znova ta četverica, ki je bila že na pravkar končanih pripravah, Lampičeva pa bo šla v tistem obdobju z italijansko ekipo v Oberhof. Znova se nam bo pridružila v začetku septembra," je o nadaljnjih načrtih dodal Brodar.

Janez Lampič je povedal, da so dveh tednih so opravili skoraj 50 ur treninga, poskusili so narediti tudi nekaj simulacij tekem. Člane ekipo velike količine vadbe čakajo tudi julija in avgusta, ki sta Lampičevem mnenju najbolj pomembna meseca priprav. Septembra in oktobra bodo sledili specialni treningi, novembra pa bo vadba potekala tudi na snegu.

