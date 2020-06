Poslavlja se slovenska junakinja iz Sočija

''Prišel je čas, da zaključim pomembno poglavje v svojem življenju in odprem nov list,'' je v sporočilu za javnost zapisala Vesna Fabjan in s tem dala vedeti, da končuje tekmovalno kariero. Razloge, ki so jo privedli do odločitve, in kako se poslavlja od svetovne športne karavane, bo javnosti predstavila v soboto, 27. junija. Sedmo silo je povabila v Nordijski center v Planici. Tam, kjer se je vedno dobro počutila in počela tisto, kar je oboževala.

Kolajno podarila nečaku

Po vrnitvi iz Sočija ni skrivala sreče. Foto: Vid Ponikvar Na tekmovališča se je v boj za točke svetovnega pokala podala v začetku tisočletja, nastopila na treh olimpijskih igrah, leta 2014 pa v Sočiju dosegla najodmevnejši rezultat, saj se je v sprinterski preizkušnji povzpela na zmagovalni oder in osvojila bronasto medaljo.

"Kolajno podarjam svojemu nečaku. Danes namreč praznuje dve leti. Tekla sem zanj," je Fabjanova zaupala Sportalovemu poročevalcu Martinu Pavčniku, ko je 11. februarja 2014 v Sočiju pritekla do največjega uspeha kariere. Postala je druga Slovenka s tekaško olimpijsko kolajno, le da je bila njena pot do brona občutno manj dramatična kot tista, po kateri se je leta 2010 v Vancouvru podala Petra Majdič.

"To kolajno sem si neizmerno želela. V zadnjem zavoju sem ji bila že tako blizu. Takrat sem si dejala, da moram iz sebe resnično iztisniti vse atome moči in uprizoriti svoj najboljši zaključek teka v življenju. Kot rezultat tega imam kolajno," se je zaključka velikega finala spomnila nekdanja svetovna prvakinja med mlajšimi članicami.

Pred desetimi leti skupaj na odru, zdaj družno v pokoj

Na svetovnih prvenstvih je bila odličju najbližje leta 2011, ko je v sprintu v Oslu končala tekmovanje na nehvaležnem četrtem mestu, v svetovnem pokalu pa je dvakrat stopila na najvišjo stopničko. Bogato kariero je zaznamovala z dvema zmagama, obe je dosegla v sprintu v ruskem Ribinsku (2010 in 2011).

Dolgoletni "soborki" v slovenski reprezentanci Katja Višnar in Vesna Fabjan sta se odločili, da bosta v "koronskem" letu 2020 sklenili športno pot. Foto: Vid Ponikvar

Med najboljše tri se je na svojem priljubljenem prizorišču v Rusiji povzpela tudi v ekipni sprinterski preizkušnji, ko je bila pred dobrimi desetimi leti skupaj s Katjo Višnar druga.

Usoda je hotela, da sta se obe slovenski junakinji smučarskega teka desetletje pozneje posvetili drugim ciljem v življenju. Smuči in palice sta postavili v kot in končali kariero. Fabjanova pri 35, Višnarjeva pa pri 36 letih.