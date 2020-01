Kaj se dogaja z našo bronasto olimpijko?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vesna Fabjan, slovenska tekačica na smučeh, bronasta na olimpijskih igrah v Sočiju, že nekaj časa ne dosega rezultatov, ki jih je dosegala pred leti. Vesna nam je v krajšem pogovoru razkrila, kaj se pravzaprav dogaja z njo in koliko ima še motivacije za prihodnje tekme.

Vesna Fabjan se je nazadnje na tekmah svetovnega pokala med deseterico uvrstila leta 2018 na tekmi v Seefeldu, ko je bila sedma. Njena najboljša uvrstitev na tekmah svetovnega pokala v posamični konkurenci letos je 23. mesto iz tekme v Dresdnu. Na zadnji tekmi v Oberstdorfu je v klasiki, ki sicer ni njena disciplina, zasedla skromno 59. mesto. To je daleč od tistega, kar si naša izkušena tekmovalka želi.

"Ni lahko," sta bili prvi besedi Fabjanove in nadaljevala je: "Če bi vedela, da ni vzroka za slabše rezultate, bi bila verjetno veliko bolj slabe volje. Dejansko je kar nekaj vzrokov, za katere vem, da so mi preprečevali, da bi bila uvrščena višje. In tudi vem, kako sem delovala, ko je šlo vse tako, kot je treba. Vseh teh razlogov nima smisla razlagati, ker konec koncev vemo, da je štejejo le rezultati. Izgovori ne zanimajo nobenega."

Pomembno je, da vedo, kaj morajo narediti

Sama pravi, da ji je pomembno, da za razloge za slabe rezultate vedo vpleteni in da skupaj vedo, katera je tista ovira, ki jo morajo preskočiti. Vesna že nekaj časa ne trenira s slovensko reprezentanco. Odločila se je, da bo še naprej trenirala pod vodstvom Marka Gracerja. Ta je bil njen trener tudi, ko je osvojila bron na olimpijskih igrah v Sočiju. A tiste prave forme pri njej do zdaj še ni bilo.

"Res je, da si vsak želi, da je na tisti ravni, na kateri je enkrat že bil. Lahko rečem, da nimam nobenih dvomov vase, da bi bila potrta ali da nimam več motiva. Še vedno verjamem vase, še vedno verjamem, da mi lahko uspe," je razlagala Vesna, ki je na tekmah svetovnega pokala šestkrat stala na stopničkah.

Tekači na smučeh letos nimajo velikih tekmovanj, kar pomeni, da ni svetovnega prvenstva ali olimpijskih iger. "Torej tistih mojih tekem je nekoliko manj. Tekme gredo mimo in če na koncu ni rezultatov, lahko rečeš, da je nekdo slab. Tako kot sem rekla, če bi pri sebi vedela, da ne zmorem več … Sama pri sebi vem, kako in kaj. Te stvari obdržim zase in delam naprej."

Z boleznimi nima več težav

Vesna Fabjan se je tudi v letošnji sezoni borila z boleznijo, ki pa na srečo ni pustila večjih posledic. A kot sama pravi, ima zdaj veliko manj težav, kot jih je imela v preteklih letih.

"V prejšnjih letih je bilo veliko več tega. Nazadnje, ko sem zbolela, se je izkazalo, da je šlo za neko obliko želodčne viroze, tako da mi je zadnji počitek kar koristil. Morda je res tako, da če si pravi čas ne vzameš počitka, ti to telo samo sporoči. Hitro sem se vrnila in tudi že po Dresdnu sem lahko normalno trenirala. Ni bilo večjih posledic, sem pa imela v preteklosti veliko težave z bronhitisi … Lahko rečem, da tega z leti ni več toliko," je še povedala Fabjanova, ki bo letošnjo skandinavsko turnejo izpustila.