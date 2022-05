Nekdanji olimpijski prvak se veseli dela s Slovenci: Tudi zame bo nekaj novega

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski smučarski tekači bodo obdobje po Anamariji Lampič, ki se je preselila v biatlon, začeli z novim glavnim trenerjem. To je Norvežan Ola Vigen Hattestad, olimpijski zmagovalec v sprintu ter življenjski sopotnik nekdanje slovenske tekačice Katje Višnar. Ekipo bo vodi tudi v Planici, ki bo leta 2023 gostila nordijsko svetovno prvenstvo.

Vodja panoge je od 16. maja novinka na tem mestu Vesna Fabjan, bronasta na olimpijskih igrah leta 2014 v Sočiju. V prejšnjem štiriletnem obdobju je bil na čelu reprezentance Nejc Brodar. Sedaj bo pomočnik Hattestada, ki je sklenil štiriletno pogodbo.

"Veselim se izziva, precej sprememb je bilo, imamo pa še vedno številčno ekipo. Predvsem bo pomemben ekipni duh, vesela sem, da je prišel je tudi Hattestad," je izpostavila Fabjanova, prva ženska vodja panoge doslej na Smučarski zvezi Slovenije (SZS).

Iz Norveške v Slovenijo

"Odločil sem se, da zapustim norveško ekipo. Dobil sem namreč ponudbo Romana Beznika, predsednika zbora za smučarski tek. Nisem imel veliko časa za premislek, ponudbo sem z veseljem sprejel. Veselim se dela z ekipo, nekaj je v njej novincev, nekaj pa jih že poznam. Tudi zame bo nekaj novega, z družno bomo živeli na Bledu," je na novinarski konferenci, za zdaj še v angleškem jeziku, dejal 40-letni Hattestad.

Svojo edino medaljo na OI je osvojil v Sočiju, ki je bil srečen kraj tudi za Fabjanovo. Norvežan, ki je že v preteklosti sodeloval s slovensko ekipo, je kot tekmovalec osvojil še štiri medalje na svetovnih prvenstvih, od tega dve zlati leta 2009 v Liberecu, kjer je bil prvi v posamičnem in ekipnem sprintu. Tekmovalno športno pot je po 13 posamičnih zmagah v svetovnem pokalu sklenil pred štirimi leti.

"V vodstvu SZS si želijo, da bi v smučarskem teku znova nastopila Lampičeva"

"V vodstvu SZS si želijo, da bi v smučarskem teku znova nastopila Lampičeva"

Prvi velik cilj slovenske reprezentance v naslednjem olimpijskem obdobju bo že v naslednji zimi v Planici, na domačem SP si v vodstvu SZS želijo, da bi v smučarskem teku znova nastopila Lampičeva. Beznik je izpostavil, da so ji vrata v teku vedno na stežaj odprta, da pa spoštuje njeno odločitev ter da ni bilo med njo in panogo nesoglasij.

Prvo ime je postala Eva Urevc

Prvo ime ekipe v smučarskem teku je tako postala Eva Urevc, ki je osvojila bron na prejšnjem SP lani v Oberstdorfu v ekipnem sprintu z Lampičevo, s katero pa je na letošnjih olimpijskih igrah v Pekingu izpadla že v kvalifikacijah.

Pred tem je imela skoraj mesec dni težav zaradi novega koronavirusa, najprej zaradi težje oblike bolezni, potem pa še s pozitivnim testom po prihodu v kitajsko prestolnico, ko ni mogla normalno trenirati. Teden dni pred ekipno tekmo je zasedla 46. mesto na posamičnem sprintu. "Ne želim si ponovitve lanske sezone, imela sem le dva dobra izida. Nasprotno, merim zelo visoko, v športu štejejo le medalje, stopničke," pravi Eva urevc. Foto: Anže Malovrh/STA

"Ne želim si ponovitve lanske sezone, imela sem le dva dobra izida. Nasprotno, merim zelo visoko, v športu štejejo le medalje, stopničke. Je pa precej sprememb v ekipi, saj je Lampičeva zamenjala panogo. A z njo nisva skupaj trenirali in po tej plati ne bo veliko sprememb. Vesela sem novega trenerja, to sem si želela že po prejšnji sezoni. S Hattestadom smo že delali, dobro sva se ujela in prepričana sem, da bom napredovala. Velik motiv bo tudi domače prvenstvo v Planici," je pojasnila Urevčeva.

Prvi član moškega dela ekipe ostaja Miha Šimenc. Po sezoni prisilnega premora zaradi poškodbe z minulo olimpijsko ni bil zadovoljen. Ocenil pa je, da je naredil dober temelj za novo zimo.