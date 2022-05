"Odpadla mi je koža na prstih, zato me je med sezono še bolj zeblo"

"Edino, kar si želim, je, da bi ostal zdrav. Za vse drugo me ne skrbi. Normalno delujem in mislim, da lahko dobro natreniram," pred začetkom priprav na zimo 2022/23 pravi najboljši slovenski biatkonec Jakov Fak.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Najboljši slovenski biatlonec Jakov Fak se veseli nove sezone, v kateri želi sebi in svetu dokazati, česa je sposoben. V lanski, olimpijski mu to ni uspelo, spet mu jo je zagodlo zdravje. Tudi za naprej ima pravzaprav le eno veliko željo: "Edino, kar si želim, je, da bi ostal zdrav. Za vse drugo me ne skrbi."

Za Jakovom Fakom je sezona, ki jo bo poskušal kar najhitreje pozabiti. V skupnem seštevku svetovnega pokala jo je končal na 50. mestu, slabši ni bil še nikoli v karieri. Tudi zato 34-letni prvak že z veseljem pogleduje proti naslednji sezoni, pomirja pa ga dejstvo, da natančno ve, kaj je šlo lani narobe.

To so razlogi, da je bila njegova sezona zanič

"Ni bilo treba veliko proučevati," nam je povedal na prvem zboru reprezentance na Pokljuki in povzel težavno zimo 2021/22: "Deset dni pred začetkom sezone sem zbolel za boleznijo rok, nog in ust. To je otroška bolezen, v sezono pa sem zaradi nje vstopil načet. Odpadla mi je koža na prstih rok in nog, zato me je skozi zimo tudi precej bolj zeblo kot sicer. Poskusili smo vse, z Janezom (trenerjem Maričem, op. p.) sva poskusila različne pristope, da bi prišel nazaj, ampak preprosto ni šlo. Le ena tekma je bila normalna, zasledovalna v Ruhpoldingu, pred in po tem pa nič normalnega. Po olimpijskih igrah pa sem zbolel še za covidom in to je bilo to. To so razlogi, da je bila moja sezona zanič. No, vsaj jaz jih vidim tako. Ne morem namreč verjeti, da bi bilo drugače lahko tako slabo. Tudi na izbirnih tekmah pred sezono sem videl, da sem bil precej bolj močan."

Čeprav ima bogate izkušnje, priznava, da je morda naredil napako, ko je silil na tekme, čeprav ni bil stoodstotno zdrav. "Preden sem zbolel za tisto virozo pred sezono, sem se počutil res dobro. Tudi zato sem potem poskušal malo prehitevati dogodke, hotel sem čim prej tekmovati. Morda je bila to tudi napaka, ampak če se vse poletje trudiš, da bi bil v kar najboljši formi, ti je škoda vsakega dneva brez tekmovanj. In se naprezaš, čeprav telo ni optimalno zdravo," pravi, zato si tudi za prihodnje tekmovalno obdobje želi predvsem eno: "Edino, kar si želim, je, da bi ostal zdrav. Za vse drugo me ne skrbi. Normalno delujem in mislim, da lahko dobro natreniram."

Anamariji Lampič je sporočil: Dobrodošla v biatlonu. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Tekmovalcev ne moreš zamenjati, tako moraš menjati trenerje"

Ustroj slovenske biatlonske reprezentance se je spremenil, Fak je že izrekel toplo dobrodošlico slovenski šampionki v teku na smučeh, Anamariji Lampič, ki se je tekmovalno kariero odločila nadaljevati v lovu na smučeh, pomembnejša sprememba zanj pa je vsekakor zamenjava glavnega trenerja. To službo je prevzel nekaj odlični nemški biatlonec Ricco Gross. "Upam, da zdaj z novim trenerjem pride še kakšna nova stvar, ki se je lahko naučim in postanem še boljši. Zato ne nazadnje tudi so trenerji, da ti pomagajo biti čim boljši," o tem pravi Fak.

“Vodstvo se je odločilo za spremembe in mislim, da je vedno treba kaj spremeniti, če ne gre. Tekmovalcev ne moreš zamenjati, tako moraš menjati trenerje," še razmišlja prvi zvezdnik slovenske izbrane vrste, ki velja za človeka, ki potrebuje nenehne spremembe, izboljšave, prevetritve, rutina pa ga ubija. "Da, zame je to lahko dobro. Pomembno je, da se dobro razumemo, da se ujamemo. Najpomembneje je, da začutiš, da si danes boljši, kot si bil včeraj." Pričakuje, da bosta z novim trenerjem našla pravi recept za napredek: "Zagotovo tudi njemu nekaj pomenijo moje izkušnje, ni treba vsega podreti in na novo zidati. Graditi je treba iz tega, kar je. Izvleči največ, kar je mogoče, iz mene. To je tako moja želja kot njegova."

"Če ne bi bil motiviran, me ne bi bilo tukaj"

Težav z motivacijo Fak nima. "Če ne bi bil motiviran, me tukaj ne bi bilo," pravi, prav tako ga sezone, kot je bila lanska, ne potrejo. "Saj imam tudi zaradi teh težav z zdravjem že ogromno izkušenj. Na primer, ko sem prvič postal svetovni prvak (leta 2012 v Ruhpoldingu, op. p.), sem naslednji dan zbolel in se nisem niti udeležil skupinskega starta. S tem nimam težav, če mi telo dovoli, če se dobro počutim, to izkoristim maksimalno, če pa zbolim, pa pač zbolim. Nimaš kaj, upaš na najboljše. Verjamem pa vase in vem, da sem še sposoben dirkati na najvišji ravni."

"Verjamem vase in vem, da sem še sposoben dirkati na najvišji ravni." Foto: Grega Valančič/Sportida

Zdravje je torej nekakšna loterija, pričakuje pa korak naprej pri pripravi opreme. "Pomembno je, da bodo tudi fantje v servisu motivirani in zadovoljni ter da tudi tam naredimo korak naprej. Ta velike reprezentance imajo kakovostne tekmovalce, seveda, a se tudi precej več denarja vlaga v druge stvari, ki se odražajo pri materialu. In tudi razkorak je vsako leto večji. Pa nimamo samo mi tovrstnih težav, če že pogledamo nemško reprezentanco, kjer je zdaj Uroš trener (Velepec, op. p.), vidimo, da velikokrat niso na isti ravni kot Norvežani in Francozi. Pa ne moremo govoriti, da Nemcem manjka sredstev."

"Moj glavni fokus in fokus te nove ekipe je, da iz mojega telesa izvlečemo največ, vse preostalo pa se mora tudi sestaviti. Vsi elementi morajo biti na najvišji mogoči ravni. In mislim, da je to povsem izvedljivo, nista vedno velikost reprezentance in denar glavna dejavnika. Veselim se nove sezone in upam, da bo naša ekipa čim boljša," je sklenil Fak.

