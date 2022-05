Slovenska biatlonska reprezentanca začenja novo poglavje, danes se je zbrala na Pokljuki, kjer se je predstavilo novo vodstvo z novim glavnim trenerjem, pa odmevno okrepitvijo iz tekaških vrst, šampionko Anamarijo Lampič. "Upam, da bo zelo hitro našla dobre občutke tudi v biatlonu in čim prej posegla po dobrih rezultatih. To bi naši reprezentanci pomenilo veliko," ji je dobrodošlico izrekel naš najboljši biatlonec Jakov Fak.

"Z novimi sotekmovalci se vsaj na videz poznamo že od prej, zdaj pa se bomo spoznali še bolje. Upam, da bo zabavno, da me kaj naučijo in morda jaz kaj njih," je v slovenskem biatlonskem središču na Rudnem polju razlagala nova slovenska lovka na smučeh Anamarija Lampič, ki je poskrbela za odmeven prestop iz tekaških vrst. Danes je že pozirala v biatlonski opremi, navdušena pred novim izzivom. "Zdajle se mi toliko dogaja, da sploh ne vem, kam s to energijo. Biatlon je bil moja otroška želja, v mlajših letih sem tudi sama poskusila oboje, a sem se pozneje odločila za smučarski tek. Biatlon sem seveda spremljala, vedno bolj pa je v meni naraščala želja, da bi poskusila. Bomo videli, kako bo," je še povedala 26-letnica iz Valburga.

Šestindvajsetletnica iz Valburge je stopila novim športnim izzivom naproti. Foto: Grega Valančič/Sportida

Veseli okrepitve

"Vesel sem okrepitve v naši ženski reprezentanci. Upam, da bo Anamarija zelo hitro našla dobre občutke tudi v biatlonu in čim prej posegla po dobrih rezultatih. To bi naši reprezentanci pomenilo veliko, v mešanih štafetah bi lahko nastopili še bolj kakovostno," pa je povedal najboljši slovenski biatlonec Jakov Fak in dodal: "Ampak to velja za vse tekmovalce. Je odgovornost, ampak zato smo tukaj. Ker imamo radi ta šport."

Številne spremembe

Prihod Anamarije Lampič pa ni edina novost v biatlonski vrsti, ta je namreč z izvolitvijo novega vodstva doživela prenovo. Novi predsednik zbora za biatlon pri Smučarski zvezi Slovenije je Boštjan Ule, vlogo vodje panoge je prevzel Tomas Globočnik, Tadeja Brankovič pa je nova vodja biatlonskih reprezentanc.

Novi glavni trener je 51-letni Ricco Gross, eden od najboljših nemških biatloncev, štirikratni olimpijski in devetkratni svetovni prvak, ki je s slovensko zvezo sklenil štiriletno pogodbo. Njegova pomočnika pa sta Janez Marič in Boštjan Klavžar, drugi je v biatlon prišel skupaj z Lampičevo. Moška in ženska vrsta sta združeni, Marič bo pomagal pri moškem delu, Klavžar pri ženskem, spet obstaja tudi reprezentanca B, v kateri sta trenerja Jure Ožbolt in Ljubo Tomažič, ta bo kot strelski trener na voljo tudi reprezentanci A, za mladinski vrsti pa po novem skrbita Lenart Oblak in Andreja Mali.

"A reprezentanca bo tako po novem štela devet članov." Foto: Grega Valančič/Sportida

"Janez nas pozna, Ricco nas še bo spoznal"

"Zagotovo sem vesel nekaterih sprememb, čeprav menim, da je bilo tudi v prejšnji sezoni delo kakovostno opravljeno, ampak sem imel tudi veliko smole. Verjamem, da bomo letos dobro delali, trenerska zasedba je dobro postavljena, Janez nas pozna, Ricco nas še bo spoznal. Verjamem, da bosta svoje izkušnje, ki jih imata še kot tekmovalca, lahko uskladila in nam pomagala, da postanemo boljši. To je ne nazadnje naloga trenerjev. Od sprememb vselej pričakuješ, da bodo pozitivne, in mislim, da bodo. Vsem nam želim predvsem veliko sreče in zdravja, ob tem je tudi vse drugo lažje," o novostih pravi Fak.

Visoki cilji

Predsednik Ule ima visoke cilje, se pa zaveda, da jih ne bo mogoče izpolniti čez noč. "Eden od ciljev je zagotovo olimpijska medalja v Cortini d’Ampezzo, jaz bi rad videl dve. Na svetovnih pokalih in svetovnih prvenstvih si želimo vsaj eno ali dve medalji že v prihajajoči sezoni, v naslednjih pa tudi kakšno več, seveda pa čim več uvrstitev v točke svetovnega pokala, če je le mogoče, čim več uvrstitev med petnajsterico."

Ricco Gross je novi glavni trener slovenske biatlonske reprezentance, Janez Marič njegov pomočnik. Foto: Grega Valančič/Sportida

V reprezentanci A ...

"Zgodile so se nekatere spremembe v strukturi reprezentanc, ta pogon pa se širi. A ekipa je zdaj združena. Ženski del je malce nepričakovano dobil okrepitev, tako bo ob Poloni in Živi Klemenčič njena članica še Anamarija Lampič, moški del je sestavljen iz treh izkušenejših tekmovalcev, to so Jakov Fak, Miha Dovžan in Rok Tršan, ob njih pa še mladi Lovro Planko, Toni Vidmar in pa Alex Cisar, ki se nam pridruži v juniju, ker je trenutno na praksi za fizioterapijo v Švici. A reprezentanca bo tako po novem štela devet članov," je novi ustroj reprezentance povzel Tomas Globočnik.

Še vedno se pogovarjajo s serviserjem, Anže Globevnik je neuradno nakazal, da bi rad ostal, želi pa si, da bi imeli biatlonke in biatlonci stalno na voljo vsaj tri ali štiri serviserje, še pravi Globočnik.

Tomas Globočnik je novi vodja panoge. Foto: Grega Valančič/Sportida

Ricco Gross: Čaka nas veliko dela

Ricco Gross, ki je po končani tekmovalni karieri (leta 2007) kot trener deloval v Nemčiji, Rusiji in nazadnje v Avstriji, mora zdaj dobro spoznati svoje sodelavce in nove varovance. "Najprej hvala za zaupanje in čast postati trener slovenske reprezentance. Čaka nas veliko dela. Najprej se moramo spoznati in se čim več pogovarjati ter ugotoviti, kako najbolje nadaljevati. Računam, da bom dobil precej informacij od Janeza in Ljuba, ki sta reprezentanco vodila lani, temeljiti želimo na njunem znanju in stvari še nadgraditi."

Danes je bil na Pokljuki nekakšen spoznavni dan, dobre volje ni manjkalo, čutiti je bilo mogoče nekaj sveže energije. Reprezentanca se bo zdaj lotila dela, do četrtka bo opravila nekaj treninga, trenerji pa bodo sestavili načrte dela za naprej. Kmalu se bodo začele temeljitejše priprave na novo sezono.

