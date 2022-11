Tekaška reprezentanca na sever do božiča

Slovenska reprezentanca v smučarskem teku, katere prvo ime je Eva Urevc, se odpravlja na sever. Sprva na priprave na Norveško, nato jo čaka tekma Fisa v Beitostoelnu, od koder bo trojica - Eva Urevc, Miha Miha Šimenc in Vili Črv - odpotovala na uvodni svetovni pokal, ki bo od 26. do 27. novembra v finskem smučarskem središču Ruka.

Kot so reprezentanti povedali na današnji novinarski konferenci v Ljubljani pred odhodom na sever, ki jo je zaradi prehlada preventivno izpustil Miha Šimenc, so dobro pripravljeni na novo sezono z vrhuncem na domačem svetovnem prvenstvu v Planici. Vsi so zatrdili, da že komaj čakajo, da se tekme začnejo.

Eva Urevc ne čuti dodatnega pritiska

"Za uvodne tekme menim, da pripravljenost še ne bo prava," napoveduje Eva Urevc. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Eva Urevc, ki je po prestopu Anamarije Lampič v biatlon prevzela prvo taktirko slovenske vrste, je dejala, da zaradi tega pred prvimi tekmami ne čuti nič večjega pritiska. Kot najbolj pozitivno stvar pred novo sezono pa je izpostavila, da je v ekipo prišel trener Ola Vigen Hattestad, norveški olimpijski prvak.

"On je nekoliko spremenil naš način dela. Za uvodne tekme menim, da pripravljenost še ne bo prava, takšen tudi ni bil načrt. Verjamem pa, da bo forma iz tekme v tekmo boljša. Za svetovni vrh se ti mora sicer 'poklopiti' več različnih dejavnikov, tudi servis, in sploh ne dvomim, da ne bi imela na tekmah dobrega servisa," je poudarila Urevc in ob tem izpostavila težko delo, ki zaradi toplih vremenskih razmer ta čas po vsej Evropi bržčas čaka servisno ekipo.

Tekmovalci zadovoljni z novim trenerjem

To po novem vodi Matic Gracer, je pojasnila vodja panoge, nekdanja tekaška šampionka Vesna Fabjan. "Glede na vse spremembe letos in nepredvidljive situacije, s katerimi smo se morali spopasti, menim, da smo sezono zastavili zelo dobro. Tekmovalci so zadovoljni z novim trenerjem, ujamejo se odlično, energija je prava. Lahko smo optimistični," je dejala vodja panoge in pojasnila, da je bil največji izziv poletja sestaviti servisno ekipo.

Slovenska vrsta v postavi Eva Urevc, Miha Šimenc, Vili Črv, Anita Klemenčič, Anja Mandeljc, Neža Žerjav in Miha Ličef se zdaj odpravlja najprej na Norveško na priprave. Sprva jo čakajo Fis-tekme v Beitostoelnu, od tam bo že omenjena trojica odpotovala na Finsko na svetovni pokal, preostali pa bodo nadaljevali sezono v celinskem pokalu.



Po Ruki (25. - 27. november) sledi naporen urnik svetovnih pokalov do božiča, je pojasnil glavni trener Hattestadt. Po uvodnih tekmah se smučarski tekači selijo nazaj na Norveško. Najprej je na sporedu Lillehammer (2. - 4. december), nato pa še Beitostoelen (9. - 11.), od tam pa bodo odpotovali še v Davos (17. - 18.).

Za tek na snegu še niso popolnoma pripravljeni

"Pričakujem, da se bo forma stopnjevala že do božiča," pravi norveški trener slovenske vrste Ola Vigen Hattestad. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida "Priprave so do zdaj potekale po načrtu. Šimenc je minuli teden staknil blažjo obliko prehlada, a ostalo gre po načrtih. Letos smo se odločili, da bomo pred sezono dlje ostali v Sloveniji in opravili smo super priprave na rolkah. Za tek na snegu seveda še nismo popolnoma pripravljeni, saj smo bili za zdaj le na ledeniku nad Ramsauom. A to me ne skrbi, še pred božičem bo ogromno tekem tako v sprintu kot na razdalji, zdaj pa nas čaka tudi trening na Norveškem. Pričakujem, da se bo forma stopnjevala že do božiča," je dejal Hattestadt, ki se na sever z reprezentanco odpravlja v ponedeljek.

Osnovni cilj? Pokazati maksimum.

Eden od trojice, ki bo sezono začel na najvišji ravni v svetovnem pokalu, je tudi Črv. "Za samo Ruko si še ne postavljam nobenih ciljev, enostavno želim prikazati svoj maksimum. Ne glede na trenutno formo in okoliščine, želim pokazati največ in to je vsakič osnovni cilj," je dejal pred začetkom sezone, v kateri je ena od novosti tudi ta, da bo kar 50 tekačev na tekmo prejelo točke Fisa, kar pomeni, da imajo tekaško "manjše" države več možnosti za nabiranje prepotrebnih točk.

