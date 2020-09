Tudi skuha jim, če je treba

Gledati morajo na vsak evro

Zaradi finančnih razmer in zaradi koronavirusa so se morali naši smučarji tekači kar veliko prilagajati glede treningov in priprav. Miha Šimenc, naš najboljši tekač na smučeh, je celo odstopil prostor v svoji hiši, da so lahko opravili skupne priprave. Videti je, da celotna ekipa diha kot eno, saj jim je v času priprav kuhal tudi Nejc Brodar, naš sogovornik.

"Tekmovalci so v pogonu, ampak na začetku smo imeli zaradi ukrepov določena prilagajanja. Na drugi strani je v naši panogi izredno slabo finančno stanje, kar pomeni, da smo morali za vsak evro pogledati, kam ga bomo dali," nam je uvodoma povedal Nejc, ki poudarja, da je zelo zadovoljen s pristopom svojih varovancev.

Foto: SZS

Skrbi ga le Miha Šimenc

Tudi vmesni testi so pokazali dobre rezultate, tako da je Brodar, kar zadeva jesenski del, miren. Želi si predvsem, da bi treninge lahko izpeljali po načrtu. Če ji bom to uspelo, bodo sredi novembra v sezono stopili tako, kot je treba.

"Edina težava, ki jo imamo, je poškodba Mihe Šimenca (diskus herniija, op. p.). To skušamo rešiti brez operacije. Delno nam je uspelo, delno ne. V prihodnjem mesecu ali mesecu in pol bomo videli, ali se bo stanje izboljšalo do te mere, da bo Miha lahko nemoteno treniral. V tem primeru bomo šli z njim v sezono, v nasprotnem primeru se bomo odločili za operacijo."

Foto: Gulliver/Getty Images

Žal mu je za odhod Norvežana

Poleg vseh finančnih in logističnih težav jih je po lanski sezoni zapustil zelo pomemben člen ekipe. Ola Vigen Hattesatd, nekdanji olimpijski prvak, ki je imel v ekipi vlogo pomočnika. Zdaj se je ekipi pridružil Rok Šolar.

"Ola je v slovensko okolje prinesel veliko informacij. Med drugim, kako trenirajo Norvežani. Mislim, da je bil to glavni poudarek. Pogrešam ga predvsem zaradi tega, ker sva imela zelo dober odnos. Na koncu lahko rečem tudi prijateljski in ne samo profesionalen. Še vedno sva dogovorjena, da je pripravljen pomagati ali svetovati. Sicer tega ne izrabljamo, ampak verjamem, da neka vez obstaja. Kakor je že sam povedal, se je v tej ekipi počutil zelo dobro in domače. Bilo mu je hudo, ampak ga po eni strani povsem razumem. Biti glavni trener norveške reprezentance je predvsem za Norvežana velika čast. Tam mu želim vse najboljše, bova pa v novi zimi konkurenta in videla bova, kdo je bolj uspešen."

Ni še povsem znano, kako bo potekala sezona. Foto: Vid Ponikvar

V mnogi športnih panogah bodo tekmovanja nekoliko prilagojena. Tudi pri teku na smučeh lahko pričakujejo določene spremembe, a za zdaj ni še nič dokončnega. Več bi bilo lahko jasno 16. septembra, ko bodo imeli videokonferenco.

"Informacij je zelo malo in nobena ni 100-odstotna. Za šestnajstega septembra imamo napovedano videokonferenco z direktorjem smučarskih tekov, kjer naj bi dobili prve okvirne informacije. Za zdaj vemo, da naj bi svetovni pokal potekal normalno. Se pa že na glas govori, da se bo zadeva zamenjala do te mere, da bodo tekmovanja po sklopih … Kakor mi je znano, bi morali pred vsakim koncem tedna opraviti testiranja na novi koronavirus in potem iti do konca tedna v 'mehurček'. Kaj je res in kaj ne, bomo izvedeli 16. septembra, najpozneje pa bi morala biti zadeva jasna do kongresa, ki ga imajo 10. oktobra."