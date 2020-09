Kaj pa Dirka po Franciji? Itak, da me zanima! #video

Anamarija Lampič bo morala še nekaj časa počakati na svoja tekmovanja, tako da je pred njo še kar nekaj napornih treningov, preden se bo postavila v snežne smučine. Osredotočena je predvsem na naporne treninge, zelo rada pa si vzame čas za Dirko po Franciji, kjer od naših navdušujeta Primož Roglič in Tadej Pogačar. Namreč, Anamarijin oče je bil nekoč zelo uspešen kolesar, zato kolesarstvo spremlja že od malih nog.

Anamarija dobršen del treningov opravi tudi na kolesu.

Pogleda, katera etapa je bolj zanimiva

Ko smo Anamarijo vprašali, ali ob svojem napornem treningu spremlja Dirko po Franciji, je bi njen odgovor odločen in brezkompromisen.

"Itak, da me zanima. Sicer po svojih treningih vidim, da dirka ne poteka v klasičnem terminu. Seveda, Dirko po Franciji že zaradi očeta spremljam od malega. Seveda je Tour pri nas vsak dan na programu. Zdaj, ko so krajši dnevi in če želim do konca pogledati etapo, me na koncu treningu lovi tema. Že s tega vidika vidim, da bi se moralo vse skupaj odvijati meseca julija," nam je uvodoma povedala športnica iz Valburge, ki vseeno ne dopušča, da bi ji kolesarska dirka krojila treninge.

"Ne, to ne. Malo gledam po etapah, katera bi bila lahko zanimiva. Če je kakšna gorska in zanimivejša etapa, potem naredim kakšen krajši trening. Sicer gre pri treningih vse po načrtu."

Foto: Osebni arhiv

Ko smo se nazadnje pogovarjali s 25-letno slovensko športnico, je opravljala prve priprave na snegu. V Oberhofu je bila na 12-dnevnih pripravah, kjer je trenirala na snegu v dvorani.

"Malo smo se vrteli, malo smo kolesarili. Bili so odlični pogoji. Malo sem se bala zaradi slabega vremena, ker za Oberhof je znano, da tam ni najbolj prijetno vreme. Na koncu je bilo super vreme in priprave smo izkoristili do zadnje ure. Priprave so bil res uspešne," je z zadovoljstvom in nasmehom na obrazu razlagala lani tretja tekmovalka v skupnem seštevku svetovnega pokala v šprintu, ki je tudi sicer zadovoljna z dozdajšnjim delom priprav.

"Ni od mene odvisno, ali tekme bodo ali ne bodo." Foto: Grega Valančič/Sportida

Ni od nje odvisno

Tako kot pri ostalih športih tudi pri njih še ni povsem jasno, kako bodo potekale tekme svetovnega pokala. Športnica iz Valburge se ne želi ukvarjati s tovrstnimi zadevami, ampak želi biti osredotočena le na svoje treninge.

"Ne berem veliko o tem in se s tem ne obremenjujem. Ni od mene odvisno, ali tekme bodo ali ne bodo. Zdaj se pripravljam na novo sezono in upam, da bo forma prava. Bomo videli, kaj bo s tekmami. Ne razmišljam še toliko vnaprej. Treniram tako, kot da tekme bodo. Torej, prva tekma v Ruki, in gremo (smeh, op. p.).

Poletne mesece je izkoristila za priprave na Korčuli.