Ob presenečenju in dolgem čakanju je ostala brez besed #video

Spomnimo. Anamarija Lampič je v zadnji sezoni v skupnem seštevku svetovnega pokala v šprintu osvojila tretje mesto. Za ta velik uspeh bi morala naša športnica dobiti medaljo, a je končno podelitev preprečil koronavirus. Tekači so morali namreč predčasno končati sezono, spokati kovčke in oditi domov. Medalja je ostala pri organizatorjih.

"Kje hudiča je ta medalja?"

Dolgo časa je trajalo, da je medalja prišla v Slovenijo in varno v roke Anamarije Lampič. Petindvajsetletna slovenska športnica se je že dolgo časa spraševala, kje se je "zataknila" ta medalja.

"Po moje je bila že okoli sveta, toliko časa sem čakala. Res sem ponosna nanjo in končno jo imam v rokah. Mislila sem, da je ne bom dobila, ker na Instagramu sem videla, da so jo že vsi dobili … Spraševala sem se, kdaj jo bom jaz dobila in kje hudiča je ta medalja," je z nasmehom na obrazu razlagala športnica iz Valburge.

"Zagotovo bi bilo drugače, če bi jo dobila konec sezona na uradni podelitvi." Foto: Gulliver/Getty Images

Ni tiste sreče in zadovoljstva

Anamarija ima doma ogromno medalj in še danes ji veliko pomeni, če okoli vratu dobi medaljo. Sploh takšno, ki ji pomeni prelomnico v njeni karieri. "Zagotovo bi bilo drugače, če bi jo dobila konec sezona na uradni podelitvi. Zdi se mi, da bi bilo bolj čustveno. Zima že zdavnaj mimo, pravzaprav je minilo pol leta. Seveda, vesela sem, da jo imam, ampak ni pa tiste sreče in zadovoljstva, če bi jo dobila na koncu sezone."

Foto: SZS

Po tem uspehu se še bolj zaveda, česa je sposobna

Lampičeva ima tudi medaljo s svetovnega prvenstva, ko sta s Katjo Višnar leta 2019 v ekipnem šprintu v Seefeldu osvojili srebro. A tudi bron iz skupnega seštevka svetovnega pokala sodi med najljubše.

"Kam bo šla, še ne vem. Ali v mojo sobo ali v Boštjanovo (Boštjan Klavžar, njen partner op. p.) sobo, ki je moj drug dom. Ta medalja je zagotovo mejnik v moji karieri in z njo se še bolj zavedam, kaj lahko dosežem," je ob tem povedala naša sogovornica.

Daljši pogovor z našo uspešno športnico bomo objavili v prihodnjih dneh.