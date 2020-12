Anamarija Lampič v Davosu do drugega mesta

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Anamarija Lampič, slovenska tekačica na smučeh, je na tekmi svetovnega pokala v Davosu v šprintu zasedla 2. mesto. Eva Urevc je bila na koncu šesta. Janez Lampič, Luka Markun in Vili Črv so izpadli v kvalifikacijah.

Če našim skakalcem v Planici ne gre najbolje, je za veselje poskrbela Anamarija Lampič. Naša najboljša tekačica na smučeh se je v drugem šprintu sezone zavihtela na stopničke, potem ko si je pritekla drugo mesto. Za Lampičevo so to že šeste stopničke na tekmah svetovnega pokala in prve letos. Zmagala je Američanka Rosie Brennan, Rusinja Natalija Neprijajeva pa je se je veselila tretjega mesta.

Anamarija Lampič je najprej nastopila v drugi četrtfinalni skupini, kjer je pustila vse tekmice za seboj in se suvereno uvrstila v polfinale. Zelo podoben nastop je uprizoorila Eva Urevc, druga slovenska tekmovalka na tekmi. Ta je nastopila v četrti skupini in tudi zmagala.

V polfinalu je znova najprej v smučine stopila Anamarija Lampič, ki je bila v prvi polfinalni skupini druga in se neposredno uvrstila v finale. V polfinalu je bila še bolj suverena Urevčeva, ki ji je v finalu zmanjkalo nekaj moči.

Brez Norvežanov, Švedov in Fincev

Konkurenca v Davosu je letos zelo okrnjena, saj tam ni Norvežanov, Švedov in Fincev. Ti so se zaradi koronavirusa odpovedali tekmi v Davosu in Dresdnu. Zato ima Anamarija Lampič še toliko več možnosti za vrhunsko uvrstitev. Na visoka mesta lahko računajo tudi ostali naši člani reprezentance.

Lampičeva je na uvodni tekmi svetovnega pokala v Ruki v šprintu zasedla 7. mesto, na 10-kilometrski razdalji v klasičnem slogu je bila 17., zasledovalno tekmo v prosti tehniki pa je končala na 19. mestu.

Fantje so se poslovili že v kvalifikacijah

Janez Lampič, Luka Markun in Vili Črv so tekmovanje končali že v kvalifikacijah. Lampič je tekmovanje končal na 40. mestu, Vili Črv je bil 55., Markun pa 63.

V nedeljo bosta na sporedu še teka na razdalji. Na 10 kilometrov (10.45) pri ženskah, moški pa se bodo udarili na 15-kilometrski razdalji (13.30).

