Slovenska biatlonska mešana štafeta je bila 12. na tekmi za svetovni pokal v Oberhofu. Anamarija Lampič, Polona Klemenčič, Miha Dovžan in Lovro Planko so za zmagovalci, Švedi, zaostali štiri minute in 12,8 sekunde, imeli pa so štiri kazenske kroge in 13 poprav. Druga je bila Francija (+12,8), tretja pa Norveška (+1:11,4).

Dovžan in Planko sta predala na 11. in 10. mestu, potem pa je zelo dobro nastopila Klemenčič. Brez enega samega zgrešenega strela je prišla na osmo mesto, na koncu pa je predala kot sedma. Kot zadnja je nastopila Lampič, ki pa je imela veliko težav na strelišču.

Že prvič leže je najprej zgrešila drugo in peto tarčo, prvo je nato z dodatnim nabojem pokrila, druge pa ne. Tako je morala že tedaj v kazenski krog, nato pa še trikrat in možnosti za vidnejši izid ni bilo.

Zmagali so Sebastian Samuelsson, Martin Ponsiluoma, Hanna Oeberg in Elvira Oeberg s časom 1:04.24.1. Po streljanju leže so morali Švedi dvakrat v kazenski krog, a so v drugem delu izjemno tekli in tudi streljali bolje.

Jeanne Richard, Eric Perrot, Fabien Claude in Lou Jeanmonnot iz Francije so končali 12,8 sekunde za zmagovalci, čeprav so imeli le en kazenski krog. Norvežani Ingrid Landmark Tandrevold, Sturla Holm Laegreid, Tarjei Boe in Maren Kirkeeide so bili več kot minuto počasnejši od Švedov.

Pred tem je Finska presenetljivo zmagala v mešanih parih. Suvi Minkkinen in Tero Seppälä sta v 39:17,1 minute nabrala le pet poprav. Slovenca Jakov Fak in Lena Repinc (+55,3) sta v konkurenci 25 parov zasedla šesto mesto z devetimi popravami.

Izidi, Oberhof (mešane štafete): 1. Švedska 1:04:24,1 (2 + 10)

(Sebastian Samuelsson, Martin Ponsiluoma, Hanna Oeberg, Elvira Oeberg) 2. Francija +12,8 (1 + 7)

(Jeanne Richard, Eric Perrot, Fabien Claude, Lou Jeanmonnot) 3. Norveška 1:11,4 (1 + 9)

(Ingrid Landmark Tandrevold, Sturla Holm Laegreid, Terjei Boe, Maren Kirkeeide) 4. Švica 2:13,5 (1 + 11)

5. Nemčija 2:21,0 (3 + 10)

6. Italija 2:29,3 (1 + 11)

...

12. Slovenija 4:12,9 (4 + 13)

(Anamarija Lampič, Polona Klemenčič, Miha Dovžan, Lovro Planko)

