Norvežani na vrhu zamenjali Francoze, Jakov Fak zdrsnil na 28. mesto

Norveški biatlonci Sturla Holm Laegreid ter brata Tarjei in Johannes Thingnes Boe so osvojili prva tri mesta na zasledovalni tekmi svetovnega pokala v Oberhofu ter zamenjali trojico Francozov, ki so v petek slavili v sprintu. Jakov Fak je po treh kazenskih krogih na zasledovanju zdrsnil s 14. na 28. mesto.

Sturla Holm Laegreid je dosegel svojo 11. zmago v svetovnem pokalu ter kljub dvema zgrešenim streloma s šestega mesta po sprintu napredoval do prvega. Tarjei Boe je bil nenatančen enkrat in s 16. napredoval na drugo, vodilni v svetovnem pokalu Johannes Thingnes Boe pa je bil po sprintu 13., mesto pred Fakom, po treh kazenskih krogih pa je osvojil tretje mesto.

Francozi, ki so v petek kraljevali v sprintu, so grešili z orožjem. Zmagovalec Quentin Fillon Maillet je moral v kazenski krog petkrat in bil četrti, po petkrat sta zgrešila tudi tretjeuvrščeni Emilien Jacquelin, ki je bil 11. ter Fabien Claude, ki je s drugega zdrsnil na 18. mesto.

Tudi Jakov Fak je z orožjem naredil kakšno napako preveč in izgubil 14. mest. Brez točk je ostala tudi ostala trojica. Miha Dovžan je z eno napako na strelišču napredoval z 49. na 42. mesto, Lovro Planko kljub trem kazenskim krogom z 48. na 43., Anton Vidmar pa je po petih napakah na strelišču zasedel 53. mesto.

V nedeljo bosta v Oberhofu na sporedu tekmi mešanih štafet in mešanih parov.

Izidi, zasledovanje, 12,5 km: 1. Sutrla Holm Laegreid (Nor) 33:25,5 (2)

2. Tarjei Boe (Nor) + 5,2 (1)

3. Johannes Thingnes Boe (Nor) 19,7 (3)

4. Quentin Fillon Maillet (Fra) 23,6 (5)

5. Emil Perrot (Fra) 23,7 (3)

6. Dmitro Pidrušnij (Ukr) 25,8 (3)

...

28. Jakov Fak (Slo) 1:48,0 (3)

42. Miha Dovžan (Slo) 3:18,1 (2)

43. Lovro Planko (Slo) 3:37,9 (4)

52. Anton Vidmar (Slo) 5:22,2 (5) Skupni vrstni red v svetovnem pokalu (po 10. od 21 tekem): 1. Johannes Thingnes Boe (Nor) 662 točk

2. Sturla Laegreid (Nor) 589

3. Emilien Jacquelin (Fra) 468

4. Eric Perrot (Fra) 449

5. Sebastian Samuelsson (Šve) 395

6. Vebjoern Soerum (Nor) 381

...

13. Jakov Fak (Slo) 261

42. Miha Dovžan (Slo) 39

53. Lovro Planko (Slo) 17

68. Anton Vidmar (Slo) 3

