Že tretja francoska zmaga v 2025, Anamarija Lampič 18.

Lou Jeanmonnot, ki je sprint končala na sedmem mestu, je slavila predvsem po zaslugi dobrega streljanja, saj je le enkrat zavila v kazenski krog. Na koncu se je veselila sedme zmage v karieri, decembra je bila najboljša tudi na zasledovanju v Hochfilznu, in 17. stopničk v karieri. Napako več si je s puško privoščila Norvežanka Maren Kirkeiide in ubranila četrtkovo drugo mesto, posebno predstavo pa je pokazala Švedinja Elvira Öberg, ki je sprintersko tekmo začela kot 37., na zadnjem streljanju morala v kazenski krog, vseeno pa je z izjemnim tekom nato v zadnjem od petih dvokilometrskih krogov napredovala na tretje mesto.

V slovenskem taboru je Anamarija Lampič začela kot 22., se po dveh streljanjih in enem kazenskem krogu skupaj z Öberg, bili sta 15. in 16., podala v lov za najboljšimi, a je v drugi polovici nastopa spet preveč grešila z orožjem. V stoječem položaju je skupaj zgrešila trikrat in si v smučini pritekla 18. mesto, a skupaj štirimi zgrešenimi streli glede na svoje povprečje ne more biti preveč nezadovoljna. Mlada Lena Repinc, ki slovi kot dobra strelka, je z devetimi streli zabeležila enega najslabših nastopov v tem biatlonskem elementu. Z 18. je nazadovala na 51. mesto, Polona Klemenčič je bila 52., zgrešila pa je pet tarč.

Vodstvo v skupnem seštevku svetovnega pokala je obdržala Nemka Franziska Preuss, ki je v sprintu z 28. napredovala na 20. mesto.