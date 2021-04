Svet, v katerem so stvari obrnjene na glavo

"Nihče ni večji od kluba," je krilatica, ki jo v en glas ponavljajo že desetletja vsi nogometni deležniki, a v resnici so zadeve – sploh v zadnjem obdobju – precej drugačne. Pogosto so tudi nogometni velikani "ujetniki" najbolj razvajenih zvezdnikov in svojo športno, predvsem pa ekonomsko politiko gradijo okoli svojih najbolj izpostavljenih nogometašev.

Pokukali smo na najbolj priljubljena družbena omrežja – Instagram, Facebook, Twitter in TikTok – ter preverili, kateri klubi so pri vrhu. Ni presenečenje, da so vsi velikani, tudi v virtualnem svetu pa bitko bijeta akterja največjega klubskega nogometnega rivalstva, Barcelona in Real Madrid, ki sta daleč pred vsemi.

Podobno tesno, kot je trenutno pri vrhu španske prvenstvene lestvice, je tudi, ko beseda pri teh dveh španskih nogometnih velikanih nanese na sledilce, ki jih imata na spletu. S to razliko, da ima tukaj rahlo prednost Barcelona, ki je trenutno na 273,9 milijona sledilcih na družbenih omrežjih in za pičlega 1,5 milijona sledilcev vodi pred velikim tekmecem iz Madrida.

Daleč zadaj je potem najuspešnejši angleški nogometni klub Manchester United, ki je, čeprav na nov naslov državnega prvaka čaka že od leta 2013, očitno še vedno najbolj priljubljen angleški klub. Trenutno je pri 143,3 milijona sledilcih.

Foto: Reuters

Na četrtem mestu je Juventus, ki je v zadnjem času precej spremenil klubske smernice, preobrazil svojo zunanjo podobo in se, čeprav tako želene nove evropske lovorike ne bo dočakal niti letos, v zadnjih letih povzpenja po lestvici najbolj priljubljenih klubov na svetu. Trenutno je pri 108,1 milijona sledilcev na vseh platformah, na katerih je prisoten.

Podobno kot za Torinčane velja tudi za PSG, ki se je ta teden še drugič v nizu uvrstil v ligo prvakov. Tudi Parižani, ki jih poganjajo katarske milijarde, so se povzpeli in so s 94,8 milijona sledilcev trenutno na petem mestu.

Na šestem mestu najdemo še enega polfinalista elitnega evropskega klubskega tekmovanja Chelsea, ki po tej lestvici pada že nekaj časa in vse bolj zaostaja za najboljšimi. Predvsem na Instagramu je razlika do najboljše peterice vse občutnejša. Na Stamford Bridgeu se po prsih trkajo s 93,1 milijona sledilcev na vseh omrežjih.

Za petami Londončanom je njihov tekmec iz angleškega prvenstva Liverpool, ki je lani prišel do prve prvenstvene lovorike po dolgih 30 letih čakanja, kar se je očitno poznalo tudi na družbenih omrežjih. Priljubljenost velikana z Anfielda namreč na njih v zadnjem času izjemno hitro raste. Trenutno so Liverpoolčani pri 91,9 milijona sledilcev.

Čeprav je lani osvojil vse, kar se je osvojiti dalo, je Bayern München v enem letu na lestvici najbolj priljubljenih klubov zdrsnil za kar dve mesti. Trenutno so Bavarci pri 91,4 milijona sledilcev. So pa lahko zadovoljni ob številki, ki jo imajo na najnovejši od najpriljubljenejših platform, TikToku, na katerem so s 4,4 milijona na njihov kanal prijavljenih uporabnikov na visokem četrtem mestu med vsemi klubi na svetu.

S 75,4 milijona sledilcev na Instagramu, Facebooku, Twitterju in TikToku je na devetem mestu Manchester City, še en polfinalist lige prvakov, ki je letos na tej lestvici prehitel Arsenal. Prav Londončani pa so tisti, ki s 75,1 milijona zaključujejo lestvico desetih najbolj priljubljenih nogometnih klubov na družbenih omrežjih.

Zdaj pa pridemo do trditve, ki smo jo postavili na začetku članka.

Kdo so na medmrežju najbolj priljubljeni nogometaši? Izstopajo predvsem trije.

Daleč največ sledilcev ima Cristiano Ronaldo, ki je na zgolj treh platformah (na Instagramu, Facebooku in Twitterju, na TikToku ga namreč ni) trenutno pri skoraj pol milijarde sledilcih. Natančneje 492,5 milijona, kar je precej več od vodilnih klubov Barcelone in Reala. To je tudi več kot dvakrat več, kolikor jih ima tretjeuvrščeni na lestvici Manchester United, in skoraj petkrat več, kolikor jih ima njegov zdajšnji klub Juventus.

Na drugem mestu je Portugalčev največji tekmec z nogometnih zelenic Lionel Messi, ki pa je do številke 297,7 milijona sledilcev prišel na zgolj dveh platformah, Instagramu in Facebooku. Na Twitterju in TikToku ga namreč ni.

Malo za njim je z 277,1 milijona sledilcev Argentinčev nekdanji soigralec iz Barcelone Neymar. Brazilski superzvezdnik PSG je prisoten na Instagramu, Facebooku in Twitterju. Na TikToku se je pojavljal do novembra lani, potem pa z njega izginil. Imel je osem milijonov sledilcev.

Najbolj priljubljeni trije nogometaši na svetu ta hip imajo skupaj več kot milijardo virtualnih oboževalcev (1,067 milijarde). Deset najbolj priljubljenih klubov na svetu se ponaša z 1,318 milijarde sledilcev na družbenih omrežjih.

Ronaldo, Messi in Neymar imajo skupaj več svojih spletnih "vojakov" kot sedem najbolj priljubljenih nogometnih klubov skupaj. Narobe svet, obrnjen na glavo …

Barcelona: 273,9 milijona sledilcev skupaj

Instagram: 95,7 milijona

Facebook: 103,5 milijona

Twitter: 36,2 milijona (angleška), 16,5 milijona (španska), 6 milijonov (katalonska), 3,3 milijona (arabska), 1,9 milijona (francoska), 1,2 milijona (portugalska), 431 tisoč (indonezijska), 311 tisoč (japonska), 605 tisoč (turška verzija).

TikTok: 8,3 milijona

Real Madrid: 272,4 milijon sledilcev skupaj

Instagram: 96,9 milijona

Facebook: 111,1 milijona

Twitter: 36,7 milijona (španska), 12 milijonov (angleška), 9,1 milijona (arabska), 1,1 milijona (francoska), 386 tisoč (japonska verzija)

TikTok: 5,1 milijona

Manchester United: 143,3 milijona sledilcev skupaj

Instagram: 40 milijonov

Facebook: 73,3 milijona

Twitter: 25,1 milijona (angleška), 960 tisoč (arabska), 842 tisoč (indonezijska), 820 tisoč (španska), 250 tisoč (malezijska), 83 tisoč (japonska), 40 tisoč (francoska verzija)

TikTok: 1,9 milijona

Juventus: 108,1 milijona sledilcev skupaj

Instagram: 48,2 milijona

Facebook: 44,4 milijona

Twitter: 9,1 milijona (italijanska), 2,4 milijona (angleška), 590 tisoč (španska), 301 tisoč (indonezijska), 270 tisoč (arabska), 46 tisoč (portugalska), 82 tisoč (japonska verzija)

TikTok: 2,7 milijona

PSG: 94,8 milijona sledilcev skupaj

Instagram: 34,3 milijona

Facebook: 42,7 milijona

Twitter: 8,9 milijona (francoska), 1,2 milijona (arabska), 540 tisoč (angleška), 450 tisoč (španska), 330 tisoč (portugalska), 61 tisoč (indonezijska), 25 tisoč (japonska verzija)

TikTok: 6,3 milijona

Chelsea: 93,1 milijona sledilcev skupaj

Instagram: 25,7 milijona

Facebook: 48,7 milijona

Twitter: 16,5 milijona (angleška), 210 tisoč (ameriška), 182 tisoč (španska verzija)

TikTok: 1,8 milijona

Liverpool: 91,9 milijona sledilcev skupaj

Instagram: 30,4 milijona

Facebook: 37,3 milijona

Twitter: 16,9 milijona (angleška), 2,1 milijona (arabska), 720 tisoč (tajska), 260 tisoč (ameriška), 200 tisoč (indonezijska verzija).

TikTok: 4 milijone

Bayern München: 91,4 milijona sledilcev skupaj

Instagram: 26,1 milijona

Facebook: 52,3 milijona

Twitter: 5,4 milijona (nemška), 1,4 milijona (angleška), 730 tisoč (arabska), 713 tisoč (španska), 314 (ameriška verzija).

TikTok: 4,4 milijona

Manchester City: 75,4 milijona sledilcev skupaj

Instagram: 23,1 milijona

Facebook: 39,9 milijona

Twitter: 9,4 milijona (angleška), 59 tisoč (ameriška verzija)

TikTok: 2,9 milijona

Arsenal: 75,1 milijona sledilcev skupaj

Instagram: 19,1 milijona

Facebook: 37,8 milijona

Twitter: 17,2 milijona (angleška), 94 tisoč (španska verzija)

TikTok: 900 tisoč