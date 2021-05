Pred serijskim francoskim prvakom so nemirni dnevi. V ligi prvakov so končali pot v polfinalu, korak prej kot v prejšnji sezoni, in znova ostali brez evropske lovorike. Ker pa se jim trofeja izmika tudi doma, saj PSG na lestvici gleda v hrbet Lillu, tako da v boju za francoski naslov prvaka ni več odvisen le od svojih rezultatov, bi lahko sezona 2020/21 predstavljala veliko razočaranje.

Bi bilo lahko drugače, če bi bil na povratni polfinalni tekmi lige prvakov na voljo tudi Kylian Mbappe? Trener Mauricio Pochettino ga je zagotovo pogrešal, po porazu v Manchestru pa je o njegovi odsotnosti, mladi zvezdnik je ostal na klopi zaradi poškodbe mečne mišice, povedal: "To ne bi smel biti izgovor. Smo vendarle ekipa. Seveda smo imeli smolo, da nam ni mogel pomagati na tej tekmi, a to ne sme biti izgovor. Ne sme biti opravičilo, saj je ekipa ponudila dobro predstavo," je poudaril argentinski strateg, ki bi se mu lahko, o tem so prepričani mnogi, če ne bo postal francoski prvak, pošteno zatresel stolček.

Ni veliko ekip, ki bi tako dominirale na Etihadu

Trener Mauricio Pochettino in Marco Verratti v pogovoru s sodnikom. Foto: Reuters "Čestital bi Cityju za fantastično sezono. Včasih potrebuješ v določenem delu nogometnih tekem za kaj več tudi srečo. City je bil zelo učinkovit. Zadeli so takrat, ko smo jih visoko pritisnili. Po zaslugi dolgih podaj," je izpostavil oba zadetka Riyada Mahreza, dosežena po protinapadih. Prvega je z imenitno dolgo podajo, Alžirec je po zmagi dejal, da tako pogosto vadijo na treningih, začel kar vratar Ederson. Brazilec je na koncu ostal nepremagan, Parižani pa so bili tako nenatančni, da niso sprožili niti enega strela v okvir vrat, kar pa še ne pomeni, da si niso priigrali zrelih priložnosti.

Najbolj izstopa strel z glavo Brazilca Marquinhosa, ki je v 16. minuti zadel prečko. "Igrali smo tako, kot smo načrtovali. Začeli smo dobro, si priigrali priložnosti in prevladovali. To pa ni lahko proti Cityju. Ni veliko ekip, ki bi lahko tako dominirale proti tako dobremu tekmecu," je še izpostavil Pochettino.

Herrera: Če bi to rekli mi, bi prejeli prepoved ...

Na dvoboju na Etihadu, ki ga je spremljalo nenavadno vreme, je igralcem kar nekajkrat zavrela kri. Foto: Reuters Kapetan PSG Marquihos je priznal, da so dali vse od sebe, ko pa je Mahrez v 63. minuti dosegel drugi zadetek, jim je povsem spodrezal krila. "To nas je ubilo," je dejal brazilski branilec.

Njegov soigralec Marco Verratti je v zvezni vrsti bil hudo bitko z razigranimi člani Cityja, ki so najraje prisegali na protinapade: "Borili smo se do konca. Lahko si pogledamo v oči, vse smo poizkušali. Ko igraš proti velikim tekmecem, je nemogoče napadati vseh 90 minut, ne da bi pri tem trpel. Verjeli smo vse do rdečega kartona. Napadali smo, a prejeli gol iz prve njihove priložnosti. Tako kot na tekmi v Parizu. A tako je, ko igraš proti velikim tekmecem," je izpostavil Italijan, ki je imel marsikaj za dodati tudi o sodniku.

Parižane so zmotile grde besede, ki naj bi jih na srečanju, ko je akterjem kar nekajkrat pošteno zavrela kri in je bilo podeljenih kar nekaj kartonov, glavni delivec Björn Kuipers namenil Leandru Paredesu. Španec Ander Herrera se je tako pred kamerami pritoževal, kako naj bi Nizozemec žalil Argentinca. "Govorimo o spoštovanju igralcev do sodnikov, potem pa sodnik na tej tekmi nameni Paredesu takšne besede. Če bi to rekli mi, bi prejeli prepoved igranja na naslednjih treh ali štirih tekmah," je Španec opozoril, kako naj bi Kuipers rekel Paredesu grdi besedi Je*i se! "To je nesprejemljivo. Sodnik ne bi smel govoriti takšnih besed," je prepričan nekdanji član Manchester Uniteda in Athletica.

Bo Uefa odprla preiskavo glede morebitnih žaljivih besed sodnika Björna Kuipersa? Foto: Reuters

O tem je govoril tudi Verratti, trener Pochettino pa je poudaril: "Moramo verjeti igralcem, a najbolj pomembna stvar je, da se nismo uvrstili v finale. Sam teh grdih besed ob igrišču nisem slišal, a če so resnično bile, bo Uefa morda odprla preiskavo. A to ne sme biti izgovor za naš izpad," še dodaja nekdanji trener Tottenhama, s katerim je leta 2019 izgubil v finalu lige prvakov proti Liverpoolu.

Obstaja velika možnost, da bodo ljubitelji nogometa vseangleški finale spremljali tudi letos. Če bo Chelsea danes izločil Real, za napredovanje mu zadošča že remi z 0:0, se bosta 29. maja v Istanbulu za evropsko krono udarila Manchester City in Chelsea! Meščani za svoj prvi, modri pa za drugi evropski naslov.