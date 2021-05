Guardiola: Če mislite, da gre pri Cityju le za denar, se motite

''Mojih pet let pri Manchester Cityju je končno dobilo smisel,'' si je oddahnil Josep Guardiola. Odkar je zapustil Barcelono, katero je popeljal do dveh evropskih naslovov, se je znašel pod posebnim drobnogledom. Z Bayernom ni mogel ponoviti evropskega podviga, sprva mu ni in ni šlo tudi s Cityjem. Zdaj, ko je izločil PSG in se prvič po 10 letih prebil v finale, je vse drugače. Zdaj bi lahko njegovi kritiki obrnili ploščo.

Pa mu je le uspelo. Manchester City, ki se je z letom 2008 preselil v svet bogatih arabskih skušnjav in začel z nakupi in novačenjem (naj)dražjih nogometašev na svetu, se je končno uvrstil v veliki finale lige prvakov. Čeprav je za okrepitve v zadnjem desetletju porabil krepko nad milijardo evrov, Josep Guardiola pa s Cityjem v Evropi v izločilnem delu lige prvakov bolj ali manj doživljal boleče izpade, je Katalonec prenesel vse očitke. V tej sezoni se mu nasmiha ogromno. Po ligaškem pokalu bi lahko v soboto, če bo premagal Chelsea, že postal angleški prvak, od prvega evropskega naslova pa je oddaljen le še en korak. Le še finalno stopničko, ki jo bo skušal prestopiti 29. maja v Istanbulu, ne ve le še tega, kdo bo stal na drugi strani. Chelsea ali Real Madrid.

''Mojih pet let pri Manchester Cityju je končno dobilo smisel. To je izjemno,'' je ponosen na izbrance in še mnoge druge klubske delavce. ''Rad bi se zahvalil lastniku in predsedniku iz Abu Dabija ter vsem zaposlenim v klubu. Pri tem klubu se gre predvsem za ljudi, ki delajo v zakulisju. Ne gre se toliko za denar. Kdor meni tako, se moti,'' sporoča prvi trener, ki je klub z Etihada popeljal do evropskega finala.

Ko je Terryju spodrsnilo v Moskvi ...

Mladi Anglež Phil Foden velja za enega najboljših igralcev Cityja. Foto: Reuters ''To je neverjetna, velika zmaga. Izločili smo ekipo, ki je pred tem izločila Barcelono in Bayern. V prvem polčasu smo zelo trpeli, saj nismo mogli pritisniti tekmeca, v drugem pa smo bili boljši,'' ga je razveselila še druga zmaga nad PSG v slabem tednu.

Opozarja, kako zahtevno tekmovanje je liga prvakov in kako v njej pogosto odločajo malenkosti. PSG je denimo na povratni polfinalni tekmi v 16. minuti zatresel prečko, v Parizu pa na srečen način dosegel prvi zadetek. Guardiola se je vprašal, kaj vse bi se lahko zgodilo, če bi kapetan gostov Marquinhos takrat izenačil na 1:1. Katalonec je prepričan, da je dogajanje v ligi prvakov povezano s srečo, podrobnostmi, ki usodno vplivajo na razplet. Kot da je vse zapisano v zvezdah.

''Manchester United je postal prvak leta 2008 po tem, ko je Johnu Terryju spodrsnilo med izvajanjem 11-metrovke. United je leta 1999 v Barceloni zmagal v izdihljajih. Tako kot je Real preprečil Atleticu osvojitev naslova v 93. minuti. To tekmovanje je zelo zahtevno. V tej sezoni smo dobili 11 tekem, remizirali smo le s Portom. Zdaj imamo na voljo tri tedne, da se dobro pripravimo na finale. Zato moramo že v soboto postati angleški prvaki,'' si želi čimprej zagotoviti največjo angleško lovoriko, po kateri bi lahko spočil najboljše igralce in jih skrbno pripravljal na sklepno dejanje lige prvakov.

V polfinalu je Guardiola s Cityjem izločil PSG, ki ga vodi njegov dober znanec Mauricio Pochettino. Argentinca je premagal že 12. v karieri. Foto: Reuters

Že zdaj je poskrbel za klubski rekord Cityja v Evropi. V ligi prvakov igra že deseto sezono zapored, pred tem je za najboljši dosežek veljal polfinale iz sezone 2015/16, ko ga je vodil Manuel Pellegrini. Nato je Čilenca nasledil Guardiola. Niso izostale številne domače lovorike, v Evropi pa so sledila razočaranja. V tej sezoni jih ni bilo. City je nepremagljiv, zdaj je v polfinalu padel še PSG.

Ko blokira strel, se počuti, kot da bi dal gol

Na povratni tekmi niso Parižani niti enkrat premagali Edersona, kar je dosežek posebne vrednosti, zlasti, če je dosežen na tako pomembni tekmi, kot je bila ta, ko so Parižani nujno potrebovali saj dva zadetka. ''Imamo dobro uravnoteženo moštvo. Dobro se branimo kot ekipa, na drugi strani pa smo zelo nevarni v protinapadih,'' sporoča Portugalec Ruben Dias. Lani je prišel iz Benfice, proti PSG pa je bil proglašen za najboljšega igralca tekme.

Proud of this team! Let’s go @mancity ! Very happy to be considered man of the match! 🦈👊🏼 pic.twitter.com/mpuCGsUCy7 — Rúben Dias (@rubendias) May 4, 2021

Odlične ocene si je prislužil tudi Kyle Walker, ki je znova opozarjal nase s številnimi blokiranimi streli. ''Nogomet je ekipni šport. Vsi proslavljamo zadetke. Za nas branilce pa je največji uspeh, če zadržiš mrežo nedotaknjeno. V tej sezoni počnemo to odlično. Če blokiram strel, se počutim, kot da bi sam dosegel zadetek,'' je Anglež presrečen, da se je City prebil v finale. ''O tem sem sanjal še kot deček iz Sheffielda,'' je povedal za BT Sport.

City se je osredotočil na protinapade, v katerih ga je odlikovala izjemna učinkovitost. Dvakratni strelec Riyad Mahrez se je vedno znašel na pravem mestu. ''Nismo načrtovali, da bomo najbolj nevarni s protinapadov, a nas je PSG moral napasti, zato smo zaigrali nekoliko bližje svojim vratom in bili odlični v protinapadih. Tako sem tudi dosegel oba zadetka. V drugem polčasu smo bili boljši, po izključitvi Di Marie pa nam je bilo še lažje," je povedal alžirski junak večera, rojen v Parizu.

Pred leti je pomagal Leicester Cityju do nepozabnega naslova angleškega prvaka, zdaj piše zgodovino s Cityjem. Danes bo izvedel ime tekmeca v finalu. Bo to Chelsea, s katerim se bo udaril za točke že v soboto, ali Real Madrid?