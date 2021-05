Nemški čudodelec poskrbel za dosežek, kot ga še ni bilo

Po letu 2019 in zmagi Liverpoola nad Tottenhamom ter letu 2008 in zmagi Manchester Uniteda nad Chelseajem bomo letos tretjič v zgodovini v ligi prvakov spremljali angleški finale. Chelsea je po remiju na prvi tekmi (1:1) na drugem obračunu ugnal Real Madrid in se z zmago z 2:0 zanesljivo uvrstil v veliki finale, kjer ga čaka Manchester City. Londončani bodo tako po letu 2012 lovili svojo drugo krono lige prvakov. Takrat je angleška ekipa v finalu ugnala Bayern, leta 2008 pa jih je v finalu ugnal že omenjeni Manchester United.

Mason Mount je potrdil zmago Chelseaja. Foto: Reuters

Za veselje londonske ekipe je v 28. minuti najprej poskrbel Timo Werner, ki je v gol z glavo pospravil odbito žogo, uvrstitev v tretji veliki finale za Chelsea je po številnih zapravljenih priložnostih celotne ekipe vendarle potrdil Mason Mount. Mladi nogometaš je z dopolnjenimi 22 leti in 15 dnevi postal drugi najmlajši angleški nogometaš, ki je zadel v polfinalu lige prvakov. Pred njim je le Wayne Rooney, ki mu je to uspelo pri 21 letih in 182 dnevih proti Milanu. Mount je hkrati postal šele prvi Anglež, ki je zadel v polfinalu lige prvakov po Franku Lampardu leta 2008.

"Bila je res težka tekma. Dali smo vse od sebe, doseči bi morali vsaj pet golov. A najbolj pomembno je, da smo zmagali. Vodili smo za gol, a ta prednost ti ne pomeni nič, saj veš, da če nasprotnik zadane, se vrne v igro. Drugi gol je bil za nas izjemno pomemben, videlo se je, da nam je takrat res odleglo in zadnjih pet minut nato ni bilo tako peklenskih. A ničesar še nismo osvojili, čaka nas še ena tekma," je bil po tekmi zadovoljen mladi Anglež, ki ga soigralci že konec tedna čaka generalka za finale lige prvakov, saj jih v premier ligi čaka ravno obračun z Manchester Cityjem.

Tuchel spisal zgodovino

"Kot trener ali igralec ne moreš predvideti nekaterih zadev ali tega, kako se bo odvila sezona," je ob posebnem dosežku dejal Tuchel. Foto: Reuters Zadovoljstva po tekmi ni skrival niti trener Bluesov Thomas Tuchel, ki je postal šele prvi trener v zgodovini lige prvakov, ki se mu je uspelo dvakrat zapored kot trener dveh različnih klubov uvrstiti v finale lige prvakov. V pretekli sezoni je s PSG v finalu klonil proti Bayernu. Nemški trener se je na klop Chelseaja usedel šele v začetku letošnjega koledarskega leta, zdaj je svojo ekipo že popeljal v veliki finale lige prvakov. "Verjetno nekaj počnem prav. No, ali pa tudi ne, saj mi to ni uspelo z istim klubom (smeh, op. p.). Res sem zadovoljen in hvaležen, da sem dobil to priložnost. Kot trener ali igralec ne moreš predvideti nekaterih zadev ali tega, kako se bo odvila sezona," je ob posebnem dosežku dejal Tuchel.

"Zaslužili smo si to zmago. Bili smo nevarni, nikoli nismo izgubili želje in motivacije. Drugi polčas je bil še boljši od prvega. Lahko bi zadeli že veliko prej, hkrati pa bi lahko dosegli več golov, da bi bili prej mirni. A zdaj ni čas za kritike. Uspel nam je velik dosežek in res sem ponosen na fante," je še dejal strateg angleškega kluba.

Zidane: Lahko smo ponosni nase

Na drugi strani je Real že na svoji peti zaporedni tekmi na gostovanju pri angleških ekipah ostal brez roke. Do zdaj je bil dvakrat poražen, dvakrat je iztržil remi, nazadnje je slavil na gostovanju na Anfieldu oktobra leta 2014, ko je s 3:0 slavil v skupinskem delu. "Chelsea si je zaslužil zmago. Poskušali smo, a zaslužili so si to uvrstitev v finale. Lahko smo ponosni sami nase, jaz sem izjemno ponosen na vse igralce. Tudi mi smo si ustvarili nekaj priložnosti, a jih nismo izkoristili. Tak je nogomet. Zdaj bomo vse misli in moči usmerili v špansko prvenstvo. Težko bo pozabiti ta poraz, a pripravljeni bomo na naslednji obračun," je po tekmi poklapano dejal trener Madridčanov Zinedine Zidane.

Zinedine Zidane je nemočno opazoval predstavo svojih varovancev. Foto: Reuters

"Začeli smo dobro, a hitro so pobudo prevzeli oni. Bili so boljši. Zelo smo razočarani, a priznati je treba, da je bil Chelsea danes boljši. Ne smemo iskati izgovorov, preprosto so bili danes boljši. Ni lahko zmagovati v ligi prvakov, zato čestitke Chelseaju," pa je po tekmi dejal Casemiro. Real tako ostaja pri 16 uvrstitvah v veliki finale lige prvakov in bo kljub izpadu tudi po tej sezoni zanesljivo ostal najtrofejnejša ekipa v tem tekmovanju. Madridčani so na šestnajstih finalnih obračunih slavili kar trinajstkrat, nazadnje leta 2018, ko so še tretjič zapored dvignili pokal za najboljše. Zdaj so še tretjo sezono zapored ostali brez možnosti za napad na tako želeni štirinajsti naslov lige prvakov.

