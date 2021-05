Londončani gledajo v hrbet le še osmim velikanom

Nogometaši Chelseaja so se z najnovejšim naslovom evropskega prvaka na večni lestvici zmagovalcev povzpeli na deveto mesto, ki si ga delijo z Juventusom, Benfico, Nottinghamom in Portom. Več evropskih naslovov od modrih iz Londona, ki so v Portu prekrižali načrte Manchester Cityju, ima v Evropi le osem klubskih velikanov. To je bil 14. naslov za angleške klube, ki tako na lestvici uspešnosti držav za vodilno Španijo zaostajajo le še za štiri lovorike.