Šele po enajsti seriji enajstmetrovk veselje Villarreala!

Liga Europa, finale: Sreda, 26. maj:

Villarreal : Manchester United 2:1 (1:0, 1:0) - po kazenskih strelih

Moreno 29.; Cavani 55.

🏆 𝗖𝗔𝗠𝗣𝗘𝗢𝗡𝗘𝗦 𝗗𝗘 𝗟𝗔 𝗘𝗨𝗥𝗢𝗣𝗔 𝗟𝗘𝗔𝗚𝗨𝗘 🏆#UELfinal pic.twitter.com/SCT3Ez0eyP — UEFA Europa League (@EuropaLeague) May 26, 2021

V 29. minuti tekme je prvič završalo na tribunah stadiona v Gdansku. Edinson Cavani je naredil prekršek nad Parejo, sodnik pa je Villarrealu dosodil prosti strel. Tega je izvedel kar vratar španske ekipe Geronimo Rulli, njegovo podajo v kazenski prostor Uniteda pa je ujel Gerard Moreno in žogo poslal mimo Davida de Gee. V 55. minuti je za izenačenje poskrbel urugvajec Edinson Cavani. Do konca rednega dela tekme ni prišlo do spremembe izida, prav tako ne v podljšku, odločali so tako streli z bele točke.

Po enajstih serijah junak Geronimo Rulli

Pri kazenskih strelih je v prvi seriji Moreno zadel za Villarreal, Juan Mata pa za Manchester United. V drugi je Daniel Raba premagal De Geo, Alex Telles pa prav tako Rullija. V tretji sta streljala Paco Alcacer, ki je le za las spravil žogo mimo vratarja Uniteda, ter Bruno Fernades, ki je prav tako tesno poslal strel mimo čuvaja mreže Villarreala. Četrta serija ni prinesla spremembe, zadela sta tako Alberto Moreno kot Marcus Rashford in tudi v peti sta bila Daniel Parejo ter Edinson Cavani natančna.

V šesti je za Villarreal streljal Moi Gomez in zadel, kot dudi Fred za Rdeče vrage. Tudi strel Raula Albiola v sedmi seriji je bil natančen, z enako mero je odgovoril Daniel James. Po strelih Francisa Coquelina in Luka Shawa se izid ni spremenil, oba sta bila natančna, kot tudi Mario Gaspar in Axel Tuanzebe. V deseti je zadel Pau Torres, Victor Lindelöf prav tako. V enajsti je za Villarreal streljal argentinski vratar Geronimo Rulli, ki je nato še ubranil strel Davidu de Gei.

💛 THE Gerónimo Rulli save that made history!#UELfinal pic.twitter.com/MQgJWn9rnb — UEFA Europa League (@EuropaLeague) May 26, 2021