Mediji slavijo Villarrealov podvig

Nogometaši Villarreala so po loteriji enajstmetrovk osvojili evropsko ligo.

Nogometaši Villarreala so po loteriji enajstmetrovk osvojili evropsko ligo. Foto: Guliverimage

Španski Villarreal je nekaj minut pred polnočjo osvojil nogometno evropsko ligo, svojo prvo večjo lovoriko v zgodovini kluba, hkrati pa so nadaljevali tradicijo uspehov španskih klubov v tem tekmovanju in svojega trenerja Unaija Emeryja, ki je bil v drugem evropskem tekmovanju najboljši že četrtič. Mediji danes slavijo zmago outsiderja.

Nogometaši Villarreala so v finalu v Gdansku po maratonskem streljanju enajstmetrovk z 12:11, potem ko je vratar rdečih vragov David de Gea zapravil svoj strel, premagali favorizirani Manchester United. Po rednem delu in podaljških je bilo 1:1.

Geronimo Rulli je najprej uspešno izvedel enajstmetrovko, nato pa zaustavil strel Davidu de Gei za veliko slavje Villarreala. Foto: Guliverimage

Maratonska tekma je bila dramatična, saj so igralci na obeh straneh izvedli kar 22 kazenskih strelov (21 jih je našlo pot v mrežo), kar je največ v finalu katerega od velikih evropskih nogometnih tekmovanj. Prejšnji rekord 14 strelov z bele točke je "padel" na finalu lige prvakov leta 2008, ko je Manchester United s 6:5 ugnal Chelsea ter leta 2001, ko je bil Bayern s 5:4 boljši od Valencie.

Angleški mediji poudarjajo, da je United naredil premalo

"United preprosto ni naredil dovolj, kljub velikemu prepadu glede višine transferjev in plač med obema kluboma," so zapisali pri britanskem BBC in nadaljevali, da drugo mesto ne pomeni ničesar: "Le eden je zmagovalec, drugi je zguba".

Foto: Guliverimage Zvezdnik Manchester Uniteda Marcus Rashford je dejal, da skupaj z ekipo kljub porazu ne bodo odnehali. "Ni 'šans'. Vztrajali bomo naprej. Trener nam ne bo dovolil, da bi obupali. Naslednjo sezono se bomo vrnili še z večjo željo po uspehu," je dejal Rashford in se strinjal s tem, da drugo mesto ne pomeni ničesar.

"Manchester City je osvojil ligo, mi smo končali na drugem mestu. To ne pomeni ničesar. Villarreal je osvojil evropsko ligo, mi smo bili drugi. Za nas, to ne pomeni ničesar. Nočem poslušati izjav v slogu, kako smo bili blizu, saj mi ne pomenijo ničesar. Eden je zmagovalec, drugi pa poraženec. Tokrat smo izgubili. Moramo ugotoviti, zakaj, in zagotoviti, da naslednjič ne bomo," je za BBC še dejal Rashford.

"Moštvo Oleja Gunnarja Solskjaerja je svojo usodo prepustilo kazenskim strelom in ostalo velik klub, ki tako pogosto izgublja velike tekme," pa so zapisali pri Guardianu.

Španci slavijo Rullija

Pri španski Marci so dodali, da je "Rulli postal legenda Villarreala ... ko je ubranil enajstmetrovko Davidu De Gei." Izpostavili so tudi izjemnega Gerarda Morena, ki je na finalu v Gdansku dosegel svoj 30. zadetek sezone in dodali, da bo gotovo eden ključnih igralcev španske reprezentance na bližnjem euru 2020.

Gerard Moreno je zabil tako v rednem delu, kot iz najstrožje kazni. Foto: Guliverimage

Pri Asu pa so menili, da se je "Villarreal dotaknil neba". Še nikoli zmaga ni bila tako dragocena, piše As. Prva evropska liga za klub, vstopnica za naslednjo ligo prvakov in dodatna nagrada z evropskim superpokalom 11. avgusta.

