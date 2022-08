Nemce označil za goljufe, se opravičil, nato pa jim prerešetal mrežo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Epski finale 1960 med Realom in Eintrachtom

Danes se bosta Real in Eintracht v Helsinkih pomerila za evropsko lovoriko.

Danes se bosta Real in Eintracht v Helsinkih pomerila za evropsko lovoriko. Foto: Reuters

Nogometaši madridskega Reala in Eintrachta iz Frankfurta se bodo danes v Helsinkih pomerili za superpokalno evropsko lovoriko. To bo šele njihov drugi dvoboj v zgodovini evropskih tekmovanj. Če bodo ponovili vsaj delček tistega, kar so uprizorili leta 1960 v Glasgowu, bodo ljubitelji nogometa zvečer zagotovo prišli na svoj račun. Pred 62 leti je izstopal zlasti Ferenc Puskas.